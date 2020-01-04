楊千嬅和老公丁子高參與內地真人騷節目《妻子的浪漫旅行3》，千嬅自爆患子宮肌瘤、生仔仔丁進諾（Torres）的驚險過程外，仲分享了老公丁子高做過最令她感動的事。在2019年的6月，香港特區政府擬修訂《逃犯條例》引發大批香港市民的反對，一名黃衣男子表達訴求時從金鐘太古廣場平台墮下，送院搶救後不治。事件令人痛心，楊千嬅亦在IG上載了一張寫上R.I.P.的圖片，悼念離世者。不過之後有網民發現千嬅當晚所po的「R.I.P.」圖片消失了，令大批忠實粉絲感到失望，紛紛於她的IG連聲痛罵：「連一句R.I.P.也沒膽post出來」、「你心口個勇字去咗邊？」、「從今以後會以你為恥，再見」，更爆發了「unfollow」潮。

千嬅重提2019年6月所發生的事。（《妻子的浪漫旅行3》影片截圖）

楊千嬅重提當時的事情，直言遭到惡意批評後很不開心：「網絡上的人有一些莫名其妙的批評，其實我心裏面很難過，然後我老公說：『對，我知道了。』晚上我睡覺，他不睡，然後網絡上的每一個評論都私信回覆。他用中文寫了很長一篇，每一個都發。我問他幹嗎？他說我不需要要求別人不駡你，只是我想他們公平一點去看事情。我從來不知道他的文筆那麼好，看到他寫的每一個字，我就覺得很開心，你了解我。就是陪伴，不只是好的時光，而是在低落時，我都不敢憂鬱了，沒事了，好好的。」

見到太太傷心，丁子高用自己的方法為她分憂。（《妻子的浪漫旅行3》影片截圖）

逐格睇丁生、丁太互相扶持經過：

+ 4 + 3 + 2

私信回覆千嬅的每一位粉絲，丁子高解釋：「有人是惡意去做了很多東西，我不想因為不真實的誤會，令一些本來喜歡千嬅的人誤會。有一天晚上她在旁邊說不開心，我叫她先睡，然後我就私信每一位粉絲跟他講，每一個起碼聊30至45分鐘，我從晚上聊到早上。我講了，他們就會知道，我也不想喜歡千嬅的人不開心。」這個節目出街後，很多觀眾都對丁子高另眼相看，他對千嬅的細心以及無微不至的照顧令大家非常感動。

點撃睇更多楊千嬅、丁子高sweet相：