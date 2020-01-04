高以翔實現生前最後一條微博心願　獲網民選為「最具人氣男演員」

台灣男星高以翔去年11月27日，因心源性猝死與世長辭，享年35歲。事件令外界震驚，兩岸三地的網友同粉絲都倍感傷痛，非常惋惜。而在高以翔離世後的一個月，他如願以償地再次登上了TC Candler「2019全球百大最帥面孔」排行榜，日前，高以翔又有一個新獎項追封。

昨日（3日），微博評選出「2019電視劇大賞十大人氣演員」，高以翔憑藉《彩虹的重力》中季篁一角獲得「最具人氣男演員」，關鍵詞是深情、熱愛、無盡思念。官方寫到：「謝謝你一直以來為我們帶來的精彩角色和作品，我們會永遠記住你，演員高以翔。」

《彩虹的重力》於2019年10月16日首播，是高以翔在生時播出的最後一套作品，還有一套與秦嵐合作的劇集《怪你過分美麗》，預計將於今年播出。

這個獎項引起網友熱烈迴響，紛紛留言恭喜高以翔：「風是你，彩虹是你，世界一切，皆是你」、「粉絲會帶着你的那份善良繼續走下去，知道見面的那一天」、「最帥氣儒雅的身世，也是善良可愛的天使，感謝你給我們帶來的無限回憶」等。

粉絲票選出高以翔為2019「最具人氣男演員」。（微博@微博電視劇）

事實上，高以翔在離世前一日發布的微博，就是恭喜《彩虹的重力》入圍2019年度微博「电视剧大赏」百套優秀劇集作品，當時他更寫到：「謝謝大家對季篁的支持，希望能讓大家看到更多精彩的角色。」哪知道一日之後他卻永遠地離開了，這亦成為最後一條微博。

能奪得該獎，相信也了卻了高以翔的心願。（微博截圖）

而第十至二位「人氣演員」分別曾舜晞、鄧倫、李現、肖戰、馬天宇、羅雲熙、王一博、賴冠霖、林雨申。