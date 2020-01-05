【多圖】林盛斌IG貼養眼「助手照」　美少女真身絕非普通凡人

林盛斌（Bob）日前以表演嘉賓身份到馬來西亞首都吉隆坡出席晚宴，然後到另一個商業論壇擔任演講嘉賓。雖然工作非常繁忙，但Bob仍然有抽時間休息一下，到泳池旁邊曬太陽。昨天（5/1），Bob便在社交平台分享細節，貼出一張助手在Poolside撳手機的照片，而相中身着火辣三點式的美少女更是非常誘人，Bob寫道：「我呢個助手真係好好，就算曬緊太陽，佢都係不停㩒（撳）電話幫我傾緊工作d（啲）嘢，見到呢個畫面，真係好感動……不過今日可能有d（啲）凍，曬太陽佢都要着白浴袍。」原來Bob的助手是相片中間的猛男，而非較為近鏡頭的美少女，搞到蔡卓妍（阿Sa）、蔚雨芯和李蘊等星級網友「集體被迫錯重點」，自知「中伏」後紛紛留下「哈哈哈」和「笑到喊」Emoji。

Bob貼出的「助手照」令不少網友「集體錯重點」。（Instagram/@bob_lamshingbun）

其實搞到一眾星級網友「錯重點」的美少女並非一般路人，而是與Bob同樣是上述晚宴表演嘉賓的林佩佩（DJ Peipei）。出名樣靚身材正的林佩佩一直有大量粉絲支持，單計IG已經有接近14萬追隨者，而且她並不是一般的「IG女神」，因為她是台灣數一數二的女DJ，在「DjaneTop」和「DJaneMag」兩大女DJ排行榜中，分別排「亞洲第11位」及「全球第117位」，非常犀利。除了打碟之外，即將27歲的林佩佩亦有另一個專長，原來她是「舞林高手」，之前在台中國立體育大學舞蹈系畢業，專攻民族舞。

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