【黃金有罪】分析劇集三大焦點　重塑70年代香港係成功關鍵

《黃金有罪》於明天（6日）便正式首播，被安放在農曆年這個被喻為「炮灰檔」的檔期，自是不太被看好，但劇中其實仍有不少亮點可供欣賞。

故事講述七十年代香港經濟起飛，股票市場就是貪婪的戰場。泰國華僑榮木桐（張兆輝飾），因父親的悲慘遭遇，人生觀徹底扭轉。他由泰國潛逃香港，認識到股票市場的力量，立志成為操控者。草根正直的錢永進（蕭正楠飾）與好友莊帶喜（洪永城飾）、陸小虎（何遠東飾），三個各有理想的年輕人，沒想到被股壇風浪衝擊得遍體鱗傷。永進家住進三母女，姊妹水敏晶（姚子羚飾）與水敏婷（陳瀅飾）性格南轅北轍，同樣等候一個可改變命運的機會。木桐成功攀附富豪唐昊峰（黃智賢飾），逐步實現人生大計，各人的命運隨著不少劇情線的牽動，變得不同。

應該都係倫理劇。（劇照）

講述七十年代的香港便是劇中第一個亮點，雖然未知TVB的資料搜集是否做得好，但有不少未經歷過那年代的人對那個時代的香港是感到好奇的，當時的人們習慣、社會氣氛、生活日常等等元素，而對於曾在70年代奮鬥的香港人，也可以回味那些年的時光。

70年代嘅事物，TVB會拍得幾多出嚟？（劇照）

即睇道具組嘅功力：

+ 6 + 5 + 4

除了時代感，劇中的男一張兆輝也是另一個看點，雖知TVB並不是從來沒有用奸角做第一主角，但今次張兆輝這種因由頭徹尾的大奸角，而且沒有所謂「從良」時刻，於TVB劇集來說確是比較新鮮。由奸角主導的劇集有別於其他順風順水的劇集，就是主角光環減少，反而虐心的劇情會比較多，觀眾也可試試另一種味道的劇情。

張兆輝功力夠，唔理奸定忠都一定演得好。（劇照）

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至於最後亮點，莫過於一眾飾演夜總會舞小姐的演員，分別有劉芷希、尹詩沛、吳沚默、李天縱、鄧以婷等，以其中尤以劉芷希在劇中有多番性感演出最突出。

劉芷希是馬來西亞人，在澳洲經典名校昆士蘭大學的食品科學及營養系畢業，在2012年曾奪取《中華小姐環球大賽》亞軍、「完美體態小姐」及「最高貴氣質小姐」三項殊榮。至於來港的契機，是2017年前往香港參加《香港珠寶小姐》並獲得冠軍，繼而被在電影、電視和模特兒界三線發展，今次在《黃金有罪》相信是比較多戲份和比較突出，隨時一炮成名。

相當性感嘅演出。（劇照）

作為一名model，身形當然有咁上下。（IG@劉芷希）