台男星明道兄長疑勒斃妻兒再上吊　媒體曾傳欠債52萬

1月5日約下午1時，有民眾路經台北市內湖區一處山林時發樹上有一名男子上吊，地上則倒臥一名年近40歲女子和男童，三人在被發現時已明顯死亡。當地警方到場後即時封鎖現場採證，發現女子頸部有勒痕，在不遠處的土地公廟找到3人騎乘到此地的機車，死者手機內的通訊軟件上有向親友透露輕生的字句。

經警方調查死者資料後，證實男死者為台灣男星明道的胞兄。據悉，明道的胞兄曾因欠高額債務約52萬港幣，當地傳媒指明道胞兄疑因債務問題而走上絕路。消息廣傳後，明道工作室曾代藝人表示：「目前明道的狀況非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生什麼狀況。但因為尊重檢警偵查不公開的法律規定，因此日後也只能對警方發言，將會盡力協助檢警釐清真相。並且安慰家人。」

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