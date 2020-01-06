日劇《來世會好好地過》大講性伴主題　內田理央與5男發生關係

現年28歲的內田理央因日劇《大叔的愛》而知名度急升，在2018「第22回日刊體育日劇大賞」（春季及全年）更獲得「助演女優賞」，演技備受讚賞。近日由內田理央主演的新劇《來世會好好地過》亦即將於1月8日晚、日本時間凌晨1點在東視首播，而且內容超大膽，開宗明義以「性」為主題，講述一班日本年輕男女對「性」的渴求！

《來世會好好地過》（来世ではちゃんとします）是改編自漫畫雜誌「GRAND JUMP」連載的同名四格漫畫。（劇照／漫畫圖片）

內田理央有5位性伴

故事講述主角大森桃江（內田理央飾）是在CG製作公司上班的「社畜」員工，工作混亂，性關係更加混亂！有「性上癮」的她對於性愛抱極開放態度，亦同時擁有5名性伴侶，有著「性是無需花錢就可得到的快樂」的想法，雖然她性經驗豐富，卻為無法交到男友而感到寂寞，心中默念「算吧，來世再好好地過」，內心不斷在性愛的渴望及寂寞空虛之間掙扎。

內田理央竟然有「性上癮」（點擊放大）：

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配角全部都有「性問題」

除了內田理央有嚴重的「性問題」之外，她身邊的四位同時亦有各自的性問題，包括由高杉梅（太田莉菜飾）對性毫無興趣，也是個獨愛BL的隱世處女；靚仔松田健（小關裕太飾）只知約女性上床，但事後又會不知所踪；林勝（後藤剛範飾）因為初戀女友出軌的創傷而只愛「處女」；而檜山トヲル（飛永翼飾）正是「沉船」代表，瘋狂迷戀風俗娘。