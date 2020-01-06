于正新劇疑暗指趙麗穎陳曉緋聞　秒刪微博仍登熱搜第一

內地製作人于正一向係惹火人物，佢曾經打造《延禧攻略》等高收視劇集，5號佢喺微博分享話寫緊一個時裝劇劇本，但隨即又秒刪微博，內容被拍影射當年嘅舊緋聞情侶陳曉和趙麗穎，令「于正秒刪」衝上熱搜榜第一位﹗

于正分享新劇本創作又秒刪微博，惹人遐想。（微博：＠于正1978）

于正發微博話自己取材真實故事寫時裝劇，其中一個單元《緣》嘅撮要話：「男孩和女孩因為一齣戲而結緣，而後又一起演了男女主角而產生感情，女孩很愛男孩，男孩覺得快要窒息了，女孩愈來愈紅，男孩想證明自己卻始終停留在原地，然後不告而別，分手了。很多年過去了，男孩成家了，女孩也成家了，某一天男孩喝醉了酒，告訴他們共同的好友，他心裏始終愛著這個女孩，但那個時候年紀太小，太任性…」被指係影射當年拍攝佢另一套作品《陸貞傳奇》時被爆撻着嘅陳曉和趙麗穎。

陳曉同趙麗穎當年疑因拍劇擦出愛火花。（劇照）

2013年陳曉同趙麗穎在2013年在拍《陸貞傳奇》時被指撻着，戲裡戲外互動都非常甜蜜，既喺訪問時表現曖昧微軵上又互動頻繁，雙方粉絲對呢pair螢幕情侶都好受落，不過佢地一直未有承認戀情。然後再沒然後，兩個人分別喺14年同18年結婚，陳曉同陳妍希結婚，趙麗頴則於18年同馮紹峰拉埋天窗，而且各自都已成父母。

當時戲裡戲外都好親密（微博圖片）

由於于正發完意有所指嘅微博後又秒刪，更令傳聞炒得火熱，于正六號再發微博回應：「沒有沒有，不是不是，散了散了！寫的時候沒想到你們說的那二位，主旨不過是想介紹一下@張南zz，然後看到評論裏被牽強附會了！我想糟糕，要上熱搜，趕緊刪了，結果還是上了。要是給任何人帶來困擾我很抱歉，不過不能怪我，我哪想得到那麼多？你們腦洞太大了。」