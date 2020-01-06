【蔡依林演唱會】「老公」現身惹騷動　台下爬欄杆遭保安趕離場

蔡依林（Jolin）「Ugly Beauty 2019-2020」世界巡迴演唱會的台北小巨蛋站終於來到昨晚（1月5日）尾場，雖然粉絲們都大嘆不捨，但Jolin亦不負眾望，繼邀請到青峰和阿G.E.M.鄧紫棋做嘉賓之外，昨晚她還請到天團五月天！更與緋聞男友阿信在台上超露骨對話，問阿信有沒有看過自己的胯下，弄得平時牙尖嘴利的阿信都尷尬語塞！未知是否因為Jolin與「緋聞男友」台上調情太過露骨，台下的Jolin「老公」都按捺不住爬出欄杆大呼「救我！」最後更慘被保安趕出場外！

「緋聞男友」阿信的聲勢不及Jolin「老公」！（蔡依林Facebook）

「老公」現身：我覺得是在叫我！

昨晚來看蔡依林尾場的圈中好友眾多，包括林志玲及老公AKIRA、林志穎、Selina、羅志祥、舒淇、鬼鬼吳映潔等也有在台下捧場。但最搶鏡的都不及蔡依林「老公」！據目擊者表示，在演唱會開場不久，於小巨蛋黃2B區有一名滿身酒氣的觀眾因為大呼小叫而引來工作人員的關注，雙方繼而發生口角，該醉酒男更稱：「蔡依林喊老公，我覺得是在叫我，所以我今天要挺身而出。」保安人員為了影響現場，決定把「老公」先趕離現場，期間「老公」又爬上欄杆大呼「救我」。

「老公」大聲呼叫：「難道看演唱會沒有大聲的權力。」（翻攝自新浪微博）

「老公」再透露其實自己不是Jolin的粉絲，昨晚到場支持Jolin的原因是因為過去曾在101活動與Jolin有互動，從中覺得Jolin對自己有好感，所以昨晚才到場支持她。警方到場後，「老公」疑再被觸怒，更高叫「叫蔡依林出來跟我說。」再揚言作出起訴，最後警方只好將「老公」趕出場外。期間有傳媒拍攝到「老公」與警方的對話，「老公」一度問及「五月天是否在場」的事，難道「老公」在吃「緋聞男友」的醋？

Jolin今次演唱會又嚟性感大解放，又難怪台下嘅「觀眾」特別興奮：

+ 16 + 15 + 14