陳慧敏埃及之旅險被性侵　心情未平復猶有餘悸：好似有軀殼冇靈魂

藝人陳慧敏早前在100天獨遊之旅期間，在埃及征途上差點被性侵，慶幸自己在情急智生下逃出魔爪，並在社交平台披露事發經過，事情引起不少網民關注。今日（6/1）陳慧敏現身新城電台，為新歌《莫名哀傷》宣傳造勢。慧敏接受《香港01》訪問時提及到當日不愉快事，心情猶有餘悸：「其實我都覺得自己當日係好天真咁去旅行，但如果太多顧慮人生有好多嘢都做唔到，事發後，我有成個星期都唔知做緊乜，個人好空洞，好似有軀殼冇靈魂咁，唔開心到要同自己剪頭髮，搵啲嘢俾自己做，個陣時啲朋友都知我即刻返香港，但我冇選擇到，而係改行程去咗土耳其療傷，希望忘記傷痛。」

陳慧敏透露每天都會與男友透過手機短訊保持聯絡。（陳順禎攝）

被問到案發後為何不即時報警處理？慧敏直言：「我係冇做到，原因係佢冇做過對我超過嘅事情，一開頭佢話幫我按摩，然後佢就拉高咗我件衫之後摸我，又攬我條腰又抱起我坐佢大髀，又喺我耳邊除聲細氣講嘢，又叫我深呼吸，嗰一刻我就覺得好奇怪，然後發覺佢唔係幫我按摩，只有一種被摸嘅感覺，呢嗰個程雖然有十分鐘時間，但感覺就過得好漫長，最終幸運地冇事，自己覺得係一個對自己好大嘅教訓。」

經過埃及不愉快經歷，慧敏直言自己太過天真，缺乏危機感。（陳順禎攝）

事後慧敏抱著空洞的情緒去到土耳其，繼續展開新的旅程，在旅館認識一名危地馬拉背包客男生，雙方一見如故，並在社交平台寫下「千字文」向大家分他們的愛情故事。有網民回應留言話：「事情很峰迴路轉，好睇過連續劇，係咪為新歌宣傳造勢。」慧敏笑言：「我返到嚟香港啲朋友都問我呢件事係咪真，我就同佢哋講唔係真，我又點會Post出嚟，同埋有社交平台咁耐，我係冇Post關於感情嘅嘢，所以對於我來講，係跨越咗一個好大障礙。」