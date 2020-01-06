【收視滯後報告】《鳳弈》比《東張西望》更低　16.4再破自己紀錄

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是12月23日至12月29日。今次報告終於迎來《多功能老婆》的最終收視，有26.1點，大結局為最高28.7點，全劇平均收視25.9，剛好高過《牛下女高音》的25.8，排在全年的第六位。

至於其他劇集的收視，《愛•回家之開心速遞》繼續下跌，今個星期只有21.9點，已經連續跌了好幾個星期，是時候要想辦法改變局面。至於《鳳弈》雖然已經好低，但繼續有得跌！今次只有16.4點，屬最低一次。

究竟《鳳弈》可唔可以再創新低？（劇照）

回顧2019年，整整十八套劇集，排名最高的自然是《鐵探》，不過《鳳弈》即使如此差收視，也未需要排包尾住。

即睇2019年收視排行榜：

+ 15 + 14 + 13

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均21.9點，最高收視周二(24日)晚22.9點。《鳳弈》周一至五平均16.4點，最高收視周一及五(23及27日)晚16.8點。《多功能老婆》周一至五平均26.1點，最高收視周五(27日)晚28.7點(大結局及播映以來最高收視一集)。《律政新人王II》周一至五平均5.6點，最高收視周五(28日)晚6.7點。

即睇今期收視報告：