PG One新歡被嘲與李小璐同款　曬合照反擊：我腿也沒那麼粗

左邊係李小璐，右邊係被認錯為李小璐嘅DJROROLL，有指佢係PG One新歡……

內地女星李小璐與PG One嘅親密照去年於微博瘋傳後，隨即宣布與賈乃亮離婚。離婚後，李小璐至今未有交代與PG One嘅關係，但不時被網民發現二人用情侶物品。

「DJROROLL」上載與PG One合照，並以「腿也沒那麼粗」為由，直指網民將佢認錯為李小璐。

呢位「李小璐同款」是否真如她所說腿沒那麼粗?由觀眾自行判斷。

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上月PG One去到美國演出時，李小璐疑似同行，並有網民將二人合照上載到微博。其後，一名叫「DJROROLL」的網民上載了不少PG One的合照，直指網民把她錯認為李小璐，又表示「老子不是李小璐，我腿也沒那麼粗」，之後再發文指「就算我腿粗，我也犯不著自虐說自己腿粗，我就認為自己腿細怎麼了」，並謂「有人說，李小璐是演員，所以就說不得了，再怎麼也比我好。我這條不是針對李小璐女士，我就奇怪了，這世間演員高人一等嗎？那我也是個演員，謝謝，我每天在世界上演著我自己。」

又再睇睇李小璐雙腿,是否如「DJROROLL」所說咁粗。

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其實如果撇除腿粗的話，呢位DJROROLL無論係打扮定妝客都激似李小璐，難怪會被認錯。有網民認為PG One係因為李小璐關係，所以先會習慣搵「同款」。