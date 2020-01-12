【萬千星輝2019】惠英紅入行43年首奪視后　經歷高低終成就圓滿

《萬千星輝頒獎典禮2019》是TVB的年度盛事，頒獎禮於周日（12日）舉行，最終一向備受矚目的「最佳女主角」由惠英紅憑《鐵探》中的演出以大熱姿態勝出！惠英紅首次獲提名就奪得「視后」，雖然她的出色演技已令她獲獎無數，但原來在1993年加入TVB以來，她從未曾在無綫得到過任何獎項，所以是次獲獎相信是得到TVB一大的肯定。

惠英紅入行多年終於得到「視后」一獎，她在得獎時表現得相當興奮。（電視截圖）

現年59歲的惠英紅早已是演技實力派的代表，《鐵探》是她暫別無綫8年再重返拍劇的作品，劇中飾演為得到權力而不擇手段的女主角「鐵娘子」萬晞華，無論在眼神、微表情、說話的語氣態度、甚至生氣時的小動作，都將角色發揮得淋漓盡致，特別是劇中的她經歷兩次喪子之痛，演技的不同層次更是贏盡觀眾的掌聲！惠英紅早已得過三次金像獎影后﹑又得過金馬獎影后，同劇又為她贏得過華鼎獎視后，今次贏得TVB視后寶座，可謂成績圓滿。

惠英紅在《鐵探》中的演技出色，深受觀眾喜愛。（劇照）

但其實惠英紅一路走來，也是經歷著高低起跌的，她曾說過：「我的一生，是別人的兩世。」惠英紅自4歲開始便要幫手養家，14歲時，自己偷偷地到夜總會表演歌舞，後來於一個試鏡會上得到名導演張徹賞識，成為邵氏演員，三年後拍的第一部戲《射鵰英雄傳》做第二女主角，自始就開始了她43年的演藝路。

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惠英紅的演藝路有幾件重要的事，以拍動作片起家的她，在出道後的路也算順利，但在40歲左右不幸患抑鬱，因此絕跡銀幕多年。後來得到家人和好友支持在2005年復出，迎來事業高峰。電影《心魔》成為她的轉捩點，為她帶來多個殊榮，如金馬獎「最佳女配角」，她曾向傳媒提及首次得影后時太年輕，未了解獎項的意義，事隔28年再奪該獎，對她來說非常寶貴。除了電影，惠英紅也為無綫拍不少電視劇，膾炙人口的有《巾幗梟雄》、《宮心計》、《鐵馬尋橋》和《巾幗梟雄之義海豪情》等，當中以《鐵馬尋橋》獲提名2010年萬千星輝頒獎典禮的「最佳女配角」並入圍最後五強，而當時觀眾對於她勝出的呼聲甚高，可惜最後敗給正值「上位期」的陳法拉，賽果更引起觀眾的爭議，為惠英紅不值。

惠英紅憑藉劇集《鐵探》中萬晞華一角在去年年尾舉行的《第26屆華鼎獎》打敗一眾女星，奪得「中國百強電視劇最佳女主角」獎。（資料圖片）

2010年，惠英紅離開無綫，2年後轉投英皇電影，又為香港電視網絡拍劇，其後主力拍電影例如《幸運是我》和《殭屍》等等。在個人生活方而，她在4年間兩次遭受喪親打擊，2012年與她要好的四哥兼武打演員惠天賜在北京猝死，讓她非常悲痛。4年後，惠英紅患多年認知障礙症的母親亦逝世，對她打擊甚大。惠英紅的人生的確經歷過不少高低起伏，她也一一勇於面對。

惠英紅再拍電視劇，更憑《鐵探》一劇深得觀眾喜愛。（資料圖片）

事隔8年，再拍TVB的重頭劇《鐵探》，劇集得到觀眾喜愛，惠英紅曾接受《香港01》記者訪問時也坦言想得獎︰「我當然係想拎獎，我喺TVB好多年，一啲成就都冇，好傷我自尊心。」今次終於得獎，實在是可喜可賀！

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