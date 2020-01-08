【丫鬟大聯盟】與湯洛雯齊獲提名視帝視后　洪永城：攞到一定裸跑

洪永城（Tony）與湯洛雯（靚湯）今日（8/1）現身將軍澳電視城出席無綫（TVB）劇集《丫鬟大聯盟》宣傳活動。星期日（12/1）就是《萬千星輝頒獎典禮2019》舉行的日子，《丫鬟大聯盟》獲多項提名，靚湯直言最想得到飛躍女藝員獎：「我真係想拎呢個獎多啲，始終年紀上我都係比較跑出，佢哋可以等，畀我攞咗先，下年佢哋攞。咁就唔好好似阿楊（楊明）咁喇。」Tony笑言：「唔好成為女版楊明。」

Tony，靚湯現身電視城出席劇集宣傳活動。（陳順禎攝）

Tony和靚湯憑《丫鬟大聯盟》分別獲提名視帝、視后，Tony說：「如果攞到我一定裸跑（靚湯：『我都裸跑。』）一齊裸跑，總之任何一個攞就裸跑？（靚湯：『唔係，我哋一齊攞男視帝、女視后。』）咁呢個機會率再低啲，所以裸跑嘅機會係幾乎零。今年有好多大熱，唔係特別有信心。」

靚湯話拎到視后就裸跑。（陳順禎攝）

來到新一年，靚湯最想Tony與女友（梁諾妍）拉埋天窗：「希望洪永城可以成家立室，喺佢（Tony）識佢女朋友之前，我已經識佢女朋友，同佢女朋友一齊浸過浴添，我係比較早去認識佢嘅全部。新一年對佢好啲，快啲成家立室。」Tony亦不排除這個可能性：「咩都有機會，睇下各方面嘅配合。（同女友）一個好好嘅關係，relationship都邁向一個好好嘅模式。」

Tony亦隨即祝靚湯早日找到男朋友：「有一個好嘅歸宿，有一個膊頭可以挨。」靚湯立即反擊：「你又知我冇？我有唔同嘅膊頭可以挨。」

洪永城唔排除同女友盡快拉埋天窗。（陳順禎攝）

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