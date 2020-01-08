【武漢肺炎】洪永城高價購入N95口罩　湯洛雯：買唔到口罩唔出街

最近武漢爆發不明肺炎個案，陸續有市民從武漢返港後疑染上不明肺炎，令全港市民的衛生意識急速提升。洪永城（Tony）與湯洛雯（靚湯）今日（8/1）出席無綫（TVB）劇集《丫鬟大聯盟》宣傳活動時表示有留意香港的情況，而同劇的謝東閔因病缺席，Tony說：「原本會一齊幫《丫鬟大聯盟》拍online video，但係佢病咗嚟唔到，佢原本今日都話想嚟，仲有少少未康復，我叫佢留喺屋企，千祈唔好出街，而家你好危險。傳染咗畀大家就真係唔好。」靚湯贊同：「唔舒服唔好夾硬嚟，因為太多人嘅地方都驚。」

洪永城有留意香港最近的情況，叫謝東閔留在家。（陳順禎攝）

香港出現口罩搶購潮，有藥房更將口罩價格提升多倍，Tony亦有留意：「而家啲口罩愈嚟愈貴，全部炒高晒啲價錢，自己喺背囊有準備（口罩）。」靚湯說：「都會準備，多人嘅地方。我前幾日搭完飛機，唔使驚。（洪永城：『搭飛機啫，唔係去武漢就得。』）我唔係，我去泰國，我都要戴口罩，平時我唔鍾意戴口罩，我驚皮膚會焗到生粒粒。但係而家都要戴口罩，下次我宣傳都會戴口罩。（洪永城：『宣傳戴口罩點見到你靚樣？』）」Gag嚟㗎！」

靚湯話如果買唔到口罩就唔會出街。（陳順禎攝）

為保障健康，洪永城以高價購買N95口罩：「$100一個。最普通白色嗰個唔work，綠色嗰個先work，醫護人員戴嗰個。我係買硬紙皮、白色，黃色帶。」靚湯就獨有一套方法：「我都唔出街嘅，我好少出街，宅女嚟，所以呢段時間盡可能唔出街，繼續貫徹我嘅作風。如果買唔到口罩咪唔好出街，橫掂你（Tony）都有女朋友。」