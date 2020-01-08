傳《法證先鋒IV》接替《黃金有罪》播放　台慶劇變炮灰註定冇獎

有消息傳出《法證先鋒IV》將會於2月17日緊接《黃金有罪》後播放，《法證先鋒IV》上年因黃心穎而要部分重拍，令到本來應在2019年年尾台慶劇檔上映的劇集，更生生推遲了三個月，變相成為炮灰檔劇。

上年四月份，黃心穎被爆食與許志安偷食，結果《法證先鋒IV》在五月宣佈重拍黃心穎戲份，由湯洛雯頂上，總監製梅小青更要求靚湯立即減10磅。當時劇組所有人員都十分配合補拍，連已離巢的李施嬅也趕回來，事關人人都想劇集有得出街。

《法證先鋒IV》因黃心穎而重拍。(資料圖片)

湯洛雯不負眾望，只用短短個半月時間便完成補拍，連黃浩然都大讚她的演技，更封她為「一take湯」。梅小青指自己入行以來從未試過重拍，重拍的成本也高達千萬，更指本來劇集是安排在台慶檔播出，但最終也是錯過了。

湯洛雯真係瘦咗好多。(IG@湯洛雯)

睇吓佢點減肥喇：

+ 12 + 11 + 10

被安排在炮灰檔劇，除了收視可能受影響，最大遺憾是很大機會在頒獎禮錯失獎項。綜觀最近十年，7個頒獎禮的大獎《最佳劇集》、《最佳男主角》、《最佳女主角》、《最佳男配角》、《最佳女配角》、《最受歡迎電視男角色》和《最受歡迎電視女角色》，在2月播放的劇集，只能夠在這70個獎中拿到2個，分別是2016年《公公出宮》「最佳男配角」曹永廉和2009年《學警狙擊》「最佳男配角」謝天華，可以看出奪獎機會相當微！