【丫鬟大聯盟】劉思希色誘謝東閔嚇親自己：啲眼神太鹹濕

劉思希（Lisa）今日（8/1）現身將軍澳電視城出席無綫（TVB）劇集《丫鬟大聯盟》宣傳活動，劇中飾演霍家大小姐霍燕貞的Lisa頻頻出招色誘謝東閔，掀起網民熱烈討論，Lisa說：「（角色）太鹹濕實在係，希望各位觀眾可以接受。不過我都諗緊，古代冇得上網，資訊又唔發達，可能真係有啲千金小姐係咁。其實我睇返都有少少俾自己嚇親，因為拍嗰時係凌晨3、4點，我都冇諗太多嘢就去到好盡，噚晚睇返就覺得啲眼神太鹹濕。大家都趕住收廠，重頭戲就擺最尾拍，一定要盡快搞掂佢，冇咩包袱去到凌晨時分。」

劉思希今日現身劇集宣傳活動。（陳順禎攝）

劉思希在劇中非常主動，但現實中的Lisa卻正正相反：「我唔係好主動，遇到心上人就會send message問下佢how are you，我就expect如果人哋對我有意思，就會約我食飯，直接問我去邊度睇戲。我係倒返轉，好多friend都叫我改變一下，學返你個角色，咁就會開齋。」

劉思希話現實中的自己同角色剛剛相反。（陳順禎攝）

同劇的謝東閔因病缺席，劉思希希望對方早日康復：「香港流感好嚴重，佢都食好多維他命C，快啲好返，希望佢拎到最佳男配角獎。」最近武漢爆發不明肺炎個案，陸續有市民從武漢返港後疑染上不明肺炎，令香港市民紛紛戴上口罩保障健康，Lisa說：「因為我成日都要化妝，我好少戴口罩，因為驚抹到啲妝，但會注重健康，洗手同埋會帶消毒劑，希望唔好感染細菌。做Artist長期都會有個口罩喺手袋，以防做咗咩衰嘢，約咗啲心上人，食飯呀，要保護另一半又或者朋友，就會戴一戴，等啲人唔好認到我哋。」香港出現口罩搶購潮，Lisa不太擔心：「屋企都有自備，平時手術室嘅口罩，手袋長期有一個。」