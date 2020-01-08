【浪漫醫生金師傅2】李聖經安孝燮「長腿戀」養眼　助首播創佳績

2020年剛剛開始，就有韓劇迅速彈起！由韓石圭、安孝燮、李聖經主演的SBS新劇《浪漫醫生金師傅2》於1月6日首播，即錄得14.9%收視率，第二集更錄得18.0%，成績非常標青，相信會是今集最Hit韓劇之一！

由韓石圭、安孝燮、李聖經主演的SBS新劇《浪漫醫生金師傅2》於1月6日首播，即錄得高收視。

《浪漫醫生金師傅》2016年播出第一季，講述神秘鬼才金師傅（韓石圭飾）與熱血醫生的故事。第一季創下了24.7%超高收視，不只獲得該年SBS演技大賞八大獎項，男主角韓石圭更勇奪大賞；相隔四年，金師傅再度回歸公仔箱，實力派影帝韓石圭繼續留任「師傅」一角，不過身邊的熱血醫生則變成了安孝燮和李聖經。

韓石圭憑第一季獲得大賞，今季安孝燮和李聖經加入劇組，未知會否助他再下一城？

《浪漫醫生金師傅2》三位主演中，「長腿CP」187cm的安孝燮和175cm的李聖經的感情線亦引發關注，第一集就有男方孭住李聖經奔跑的情節，更有疑似咀戲曝光，啱晒鍾情浪漫劇種的女性觀眾。《浪漫醫生金師傅2》將於1月6日起，逢星期一、二播出，香港觀眾可於同日深夜，透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。

「長腿CP」187cm的安孝燮和175cm的李聖經的感情線同樣引發關注。