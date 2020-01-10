宋茜粉絲送機捱凍撲空　親自留言平眾怒：誰會不心疼呢？

宋茜今早出發前，喺機場外圍照咗唔少相。

宋茜以韓國女團f(x)出道，近年將工作重心轉移返內地，早已成立個人工作室嘅佢，日前以品牌代言人身份，由北京飛到韓國出席活動。粉絲為見宋茜一面，特地一早去到北京機場打算送機，點知最後撲空，隨即喺微博指炮轟工作室人員：「通知今早出發走vip，我朋友6點多到機場vip口等著，結果在冷風中等了一個多小時沒等到，去上班的路少刷到沒有走vip，有代指拍到，請問你是在玩弄我們嗎？」

+ 9 + 8 + 7

粉絲矛頭直指工作人員放「流料」，搞到大家晨早流流喺機場撲空。粉絲抱怨工作室辦事不力常有發生，而工作室大多數都選擇無視，正當全世界以為呻完就算之際，宋茜竟然以親身上陣安撫粉絲，除解釋自己確係有行VIP通道之外，又提到「知道工作室這情況後，第一時間在溝通群給粉絲解釋過這情況了，我不明白為什麼沒有人來說給其他粉絲看，任由大家繼續誤會下去…繼續罵。」之後宋茜又再留言指工作室點敢玩弄佢嘅粉絲，並謂「這種心術不正的人如果在我身邊工作，這就走了，已經走了。」宋茜之後表示明白粉絲一早去到機場食風兼撲空嘅委屈，並加以安慰「都是女孩子，誰會不心疼呢？」三則留言加埋過百字，瞬即平熄晒粉絲嘅怨氣同怒火，並大讚宋茜貼心得很。