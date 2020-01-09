【萬千星輝2019】江嘉敏將密實打扮無懼被搶風頭：性感唔係我路線

TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》即將在周日（12日）晚舉行，除了各個獎項得主備受關注之外，一眾藝人的衣着亦是當晚焦點之一。每年的頒獎典禮都成為女藝人爭妍鬥麗的戰場，但並不是每個人的造型都可以獲得好評。在去年11月舉行的《萬千星輝賀台慶》中，江嘉敏（Kaman）的造型就被指大為失手，不少網民都期待她在頒獎禮上一雪前恥！

江嘉敏（Kaman）在去年11月舉行的《萬千星輝賀台慶》中，以香檳米色裙做底，再配以「鴨屎綠」色網紗裙上陣，但就被指造型十分老氣，與她的氣質及年齡都不符。（資料圖片）

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Kaman在《萬千星輝賀台慶》中以香檳米色裙做底，再配以「鴨屎綠」色網紗裙上陣，雖然有星星圖案點綴，但就被指造型十分老氣，與她的氣質及年齡都不符。而回顧Kaman的晚裝Look，當中有不少造型都掩蓋了她的甜美氣質，反而日常打扮更加出色。

Kaman樣貌甜美，日常打扮更符合她的少女氣質。（IG@kaman_kong）

隨着頒獎典禮日子逼近，不少藝人都已經準備好戰衣，希望令人眼前一亮！Kaman在接受《香港01》訪問時，就透露自己都在積極籌備當中：「今次會少女啲，可能以粉色為主。不嬲台慶呀、頒獎禮呀，揀衫都會同經理人有傾有講，所以而家都同經理人仲傾緊邊條好，手上都有幾條好靚嘅，唔同感覺。但可能會揀返多布啲嘅選擇，驚而家未病好再吹風會再病得犀利啲。（驚唔驚被搶風頭？）性感都唔係我行開嘅路線，所以又冇擔心過。」對於造型被評頭論足，Kaman似乎耿耿於懷：「車，一時就話我幾靚，過幾分鐘又話我唔靚。」期待Kaman當晚的造型！

簡簡單單都好靚！（IG@kaman_kong）