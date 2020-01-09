李松蔓慘被差別對待？　《黃金有罪》演舞女海報冇佢份

無綫（TVB）劇集《黃金有罪》現正熱播，除了一班主角外，飾演舞小姐的劉芷希亦因為有性感演出而備受關注，不過並非只得她一個飾演舞女，李松蔓（Lena，前名李天縱）、鄧以婷和尹詩沛等亦有份飾演舞小姐，當中的李松蔓今日（9/1）便在微博中吐苦水，指自己的付出和回報不成正比，特別是拍攝期間經歷父親逝世，依然堅持劇集煞科後才去北京處理後事：「沒能見爸爸是我這輩子最大的痛。我雖然習慣了付出和回報不成正比，但當我看到了這張海報我還是有些難過，劇中『菲林明』的姐妹們都在，卻沒有我的身影，回想拍戲過往一股心酸淚湧上心頭這背後的酸甜苦辣或許只有自己才明白吧……」

李松蔓沒有與其他「菲林明夜總會舞小姐」一樣，在其中一個版本的海報中亮相，疑被當「老臨」。（微博/@LenaLi李松蔓）

雖然如此，但李松蔓仍然會繼續努力拼搏，問是否因而打算外闖？她接受《香港01》訪問時否認：「會繼續喺TVB拍劇呀！（唔會心灰意冷？）都有嘅，但習慣咗。（有冇問過點解海報冇你？）確實有問過，但不方便透露具體信息，因為公司有自己的安排。」

另外，李松蔓亦在文中分享演藝路上的辛酸，指自己2011年參選港姐入行後因廣東話不夠好，而用了足足六年時間才得到機會拍劇，所以每次得到機會都會盡力做到最好：「記得我第一次拍劇是演一個路人甲，是一部要吊威吔的撞車戲，拍攝過程中猛烈的撞擊導致現在胸腔內還留有瘀血的陰影，深呼吸和咳嗽都會隱隱陣痛。」

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