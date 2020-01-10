【丫鬟大聯盟】史上最強妹仔差半步做皇帝　湯洛雯靚極都冇佢咁勁

無綫（TVB）劇集《丫鬟大聯盟》一直深受觀眾關注，最大原因無疑是上年度娛圈風雲人物、「安心事件」女主角黃心穎在戲中有大量戲份，但其他演員也好值得留意，除了「鹹濕老爺」鄭子誠演得出色，一眾丫鬟也非常吸睛，特別是主角之一的湯洛雯，着起古裝特別省鏡，不負「靚湯」之名。

不過，就算湯洛雯在戲中有幾天姿國色，都遠遠不及歷史上一位「妹仔」出色，原因是她由丫鬟身份搖身一變成為開國皇后，更幾乎變成中國歷史上第二位女皇帝，絕對稱得上是「史上最強丫鬟」。

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這位勁過黃心穎、湯洛雯N倍的丫鬟，便是出生於五代十國時期南吳的宋福金。由於該段時期局勢動盪，家道中落的宋福金與大多數人一樣自幼過着流離失所的生活。不過，她後來獲昇州刺史王戎收留。王戎不但同情其身世而安排她擔任王家小姐的貼身丫鬟，更讓她可以隨小姐一起學琴棋書畫。

後來，南吳丞相徐溫養子徐知誥迎娶王家小姐，宋福金亦以陪嫁丫鬟身份隨小姐出嫁，成為徐知誥媵妾。雖然徐知誥與王氏相處和睦，但王氏很早便離世，所以便扶正宋福金。徐溫死後，徐知誥繼承了養父的大權，由於南吳君權旁落，所以便成為了國家的真正話事人。

不少一線紅星也有飾演過丫鬟：

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公元937年，徐知誥篡位稱帝，先改國號為大齊，後改名李昪更改國號大唐，即後世所指的南唐，而宋福金亦順理成章變成南唐的開國皇后。宋福金一直扶持丈夫治國，深得人心，李昪死後朝中大臣更勸宋福金臨朝聽政，惟她一口拒絕：「此武后故事，吾豈為之？」又指婦人干預外事非國家之福，並將大權完全交給兒子李璟，做一個安安樂樂的皇太后，直至公元945逝世，終年48歲。