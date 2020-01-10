岑麗香留港過年　幫囝囝儲起利是錢：係佢㗎嘛，我點可以攞

岑麗香（香香）今日（10/1）現身銅鑼灣出席新春活動，吸引近百名市民圍觀，場面熱鬧。大會準備了米奇老鼠和米妮老鼠同大家賀新年，香香見到大感興奮，仲同他們互相擁抱：「好開心見到Mickey，由細到大都鍾意佢，細個去Disneyland，我有一幅相同佢一齊影，我會記得返嗰時有幾開心。」

香香穿上大露背紅白波點裙模仿米妮老鼠，非常可愛。（葉志明攝）

香香今年會留港過農曆新年，初為人母的她會帶埋囝囝Jacob外出拜年逗利是：「新年要着新衫，而家忙緊搵全家都match到嘅衫。要搵特別嘅嘢畀佢（囝囝），我又屬鼠，幫佢打扮成小米奇老鼠會好得意。會帶佢去逗利是，當然我都要派好多，開心嘅，係一種恭喜。（囝囝利是錢會點用？）會幫佢儲起，係佢㗎嘛，我點可以攞。」

香香要幫囝囝打扮成小米奇老鼠外出拜年。（葉志明攝）

香港正值流感高峰期，又有疑似武漢不明肺炎個案傳入香港，香香帶囝囝外出時都非常擔心：「要睇情況（出街），戴多啲口罩，要小心。」

另外，香香正忙於拍電影，遲些還會拍以BB為題材的新劇，她跟大家分享keep fit和保養方法：「唔建議極速修身，一定要健康方法，食嘅嘢健康啲，唔好食咁多junk food。做下運動，就算冇時間做一個鐘頭gym，都去下散步。（天氣成日轉，點保養？）用啱自己嘅護膚品，運動都好幫到，做下treatment，最緊要飲多啲水，我係有咩就食咩。」

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