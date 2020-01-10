【黃金有罪】電視送飯原來內有玄機？　姚子羚蕭正楠遭遇早有定案

「電視送飯」的情形，相信在過去10年已經幾近絕跡，因為隨住科技及網絡發達，觀眾已經不太需要用「電視汁」送飯，大家都可以透過「網上重溫」的功能去收看心儀的節目，生活不再需要受電視節目時間表所牽制。但無綫新劇《黃金有罪》講述的是1970年代至1980年代的商業背景故事，劇中過著平民生活的的水敏晶（姚子羚飾）和錢永進（蕭正楠飾）就演活了當年最貼地的「家庭生活」，除了用「電視送飯」之外，更出現了「爭電視」的情況！但原來，二人食飯爭電視的這一場戲，似與二人劇中的遭遇有莫大玄機！

佢哋爭電視呢一幕真係好懷念：

+ 6 + 5 + 4

《家變》VS.《紅樓夢》

之所以會出現「爭電視」的情況，原因該年代電視機仍未普及到能夠每人一部兼隨身攜帶，看少了一集，觀眾難以重看，又或者只能靠「錄影帶」重溫！加上當年3個電視台為爭收視，總會在同一時間推出重頭節目，尤其是有追看性的劇集，所以幾乎每個「普通家庭」都會出現「爭電視」的情況。而劇中住在同一屋簷下的水敏晶和錢永進各有喜好，前者要追《家變》，後者則沉迷《紅樓夢》。而二人亦對兩劇的主角情有獨鍾，水敏晶喜歡看獨力撐起家庭的《家變》女主角洛琳（汪明荃飾）；而錢永進則特別關心《紅樓夢》中賈寶玉和林黛玉的故事。恰巧，兩位角色的性格和特徵竟與洛琳和賈寶玉不謀而合！

無綫的《家變》（左）與佳視的《紅樓夢》（右）播放的時間非常接近，真係要爭電視先有得睇！（劇集封面）

姚子羚＝洛琳 蕭正楠＝賈寶玉

劇中的水敏晶與妹妹水敏婷（陳瀅飾）和母親區玉嬋（文雪兒飾）相依為命，更面臨財政困難而大屋搬細房，與錢永進一家同住一屋分房生活。而由於媽媽和妹妹都沒有收入，妹妹更是一名熱愛購買名牌的無業女性，姚子羚憑一份Call台接線生的工作養起全家，所以對《家變》中洛琳的故事特別有共鳴；而在第一、二集中姚子羚又已成為商界女強人，水敏晶與洛琳更為相似。而錢永進在第一、二集就決定要致力守護受愛情所傷的水敏晶，癡心一片如賈寶玉對林黛玉一樣，如此推測，錢永進嘅遭遇入面，之後應該會有一位「薛寶釵」出現。

唔通「薛寶釵」就係劉芷希？（劇照）

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其實呢套劇仲有好多人物同《家變》好似，佢哋嘅遭遇又會唔會有共通處呢？：