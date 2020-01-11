【今日VIP】「真係學到好多嘢」原創另有其人　陳永業：我冇講過

由陳永業、吳家樂、李浩林等主持的無綫（TVB）訪談節目《今日VIP》終於在昨日（10日）全部播放完畢，而下星期的同樣時間（星期一至五下午2時15分及深夜2時20分）將會以綜藝節目頂替。《今日VIP》由2009年開始，播放至今已超過10年，集數超過2000集，除了訪問圈中名人之外，也不時會邀請社會各界人士到節目上分享點滴。對於由一開始連續十年均有份主持的陳永業而言，《今日VIP》的完結實在萬般不捨：「真係唔捨得，同埋而家好少呢類型嘅節目。」

最後一集由李浩林做主持，嘉賓有陳家樂和李靖筠。（Instagram@derekli529）

暫未收到TVB工作安排

陳永業接受《香港01》記者訪問時表示，自從《今日VIP》停止錄製之後，自己在TVB暫時未有別的工作：「其實我出面都有其他工作嘅，例如教小朋友說話技巧啦、有啲司儀呀、配音工作等等，不過暫時就未收到公司嘅工作安排。（有叫你拍劇？）其實自從（王）祖藍同監製王偉聲賞識過我搵我拍咗三部《老表》之後，公司都有叫過我拍劇嘅，不過我覺得自己又冇乜自信，不如將啲機會留畀第二個咁啦，始終我都冇受過正式訓練，（而家要轉型喇？）呢個我又冇認真考慮喎，始終我如果要拍劇嘅話，你知啦，拍劇需時好長，雖然我又唔使好似祖藍同安仔（郭晉安）佢哋咁拍通宵嗰啲，但始終都未必就得到，如果係客串性質嘅話就會好啲嘅。」而陳永業又表示最近亦收到不少工作邀約，例如《今日VIP》的網上版、與彭家麗合作唱歌等，惟很多計劃仍然在構思當中：「我係一個比較謹慎嘅人嚟，希望所有嘢都要準備好充足先去做。」

提到陳永業1994年出過唱片，問會否復出樂壇？他說：「始終放低咗好多年喇，彭家麗又係唱家班，真係要練習好先可以同彭家麗合唱！」近日有報紙拍攝到陳永業與彭家麗會面，其實正是二人正在與兩名製作公司人員構思推出合唱新歌。（網上圖片）

「我今日真係學咗好多嘢！」

王祖藍、李思捷以及阮兆祥曾經惡搞過《今日VIP》，成為搞笑版的《今日師奶D》，當中王祖藍更模仿陳永業的打扮，扮演主持一角，到節目尾聲還說了一句「我今日真係學咗好多嘢！」節目出街後即時引起觀眾共鳴，笑謂「我今日真係學咗好多嘢！」是陳永業的金句，而此金句更與陳永業畫上等號，成為不少網民心目中對陳永業的印象。陳永業受訪時亦笑稱這個「等號」實在太深入民心！然而，陳永業又表示這並不是自己所說的句子：「我冇講過呢句說話，係陳芷菁講㗎！祖藍都有解釋過，嗰時佢係要扮《今日VIP》，個造型就係扮我嘅，但呢句說話係陳芷菁。（但好似真係有好多人聽過！）我係唔會講呢句做Round-up，因為我知道我做主持學嘅嘢唔係我而係觀眾。不過就算解釋咗都冇人信，大家都係覺得係我講。但又冇所謂嘅，大家開心就可以。」

連郭晉安都抽過水：