【BB來了】李佳芯鐵定冇得拍續集　岑麗香馬國明頂上連劇名都改埋

2018年，無綫（TVB）電視劇《BB來了》叫好叫座，女主角李佳芯（Ali）更憑唐恬兒一角奪得視后寶座。Ali本來備受無綫力捧，更計劃於2019年9月原班人馬開拍《BB來了》續集。不過，她早前在IG發出「盡公民責任，把票留在自己手」的帖文後，激嬲內地網民慘遭封殺外，更傳出被TVB雪藏。Ali亦隨即被飛出《BB來了》續集，甚至連累拍檔黎諾懿齊齊遭易角。

Ali憑《BB來了》奪得視后。（《BB來了》劇照）

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一直盛傳TVB今次開拍續集，已決定全面換角，男、女主角換走了Ali和黎諾懿，改由岑麗香（香香）及馬國明頂上，這部劇亦是香香產後復出之作。香香昨天（10/1）出席活動時，亦透露2月將會回到TVB拍攝一套以BB為題材的劇集。《BB來了》監製廖晉碩接受《香港01》訪問時指，2月是會開拍BB系列的新劇，但並不是《BB來了》的續集：「二月開嘅係BB系列戲，不是《BB來了2》，男、女主角係香香同馬明（馬國明）。全新故事同人物，劇情都係圍繞住一個兩歲小朋友成長同大人關係。新劇暫名叫《BB大晒》，其他演員未方便透露住。」

BB系列將會有全新故事，女主角是香香。（資料圖片）

而馬國明以Whatsapp回覆：「我哋都未正式開會，劇嘅嘢未答到住。期待同香香合作，同佢好少合作，今次會有火花。其實我未知係咪真係我拍，始終一日未見記者好多嘢都未定。如果真係我拍，我就要請教香香，佢真係一個新手媽咪，好容易投入到角色，但我暫時仲未有小朋友。去演一個新手爸爸，我有好多嘢需要請教佢。到時真係見咗記者，做咗造型，真係我開先定到好多嘢，暫時係內部通知我開，仲未official公開話係我開。」

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