做何鴻燊仔就高枕無憂？　何猷亨十多歲開始做暑期工整靚CV

何猷亨是賭王何鴻燊與四太梁安琪的孩子，出身顯赫家族，絕對是「含住金鎖匙出世」。從小就被奉為上賓，去到哪裏都有私家車接送，接觸的都是上流社會的人，何猷亨有否因此變得非常離地？在無綫（TVB）節目《薪火商傳II》的最新一集，就邀請了何猷亨分享如何承傳父母的產業，以及自己的種種經歷。

何猷亨亦是保良局總理。（《薪火商傳II》電視截圖）

「我好細個已經想出嚟做嘢」

何猷亨讀書成績欠佳，在報讀大學時必須有其他方面較為突出：「我好細個已經想出嚟做嘢，張CV要見得人，16、17歲已經出嚟做intern（internship，實習），自己要求嘅，當時亦有搵呀媽幫手，介紹入去酒店或firm（公司）做。每一年暑假都會搵一份暑假工，每一個行業都有試過。From酒店到banking（銀行），到做audi（核數）、accounting firm（會計師樓）同埋證劵行。」

何猷亨曾到不同酒店實習。（《薪火商傳II》電視截圖）

「坦白講我有呢個家族背景，點都會有少少壓力」

十多歲開始做暑期工，但身為何鴻燊的兒子，何猷亨在找工作時會多一份考慮：「第一份工係酒店，最主要做room service（客房服務）、house keeping（房間打掃），同埋HR（人力資源部）。坦白講我有呢個家族背景，點都會有少少壓力，所以第一間酒店揀咗英國，英國冇人知你係邊個，去一個冇人知你背景嘅地方，人哋見到你都唔知你係邊個。（在酒店做最基層工作有受氣？）都唔係受氣，自己嘅經歷會同自己講唔好犯同一樣嘅錯。」

何猷亨出生在何家，坦言有壓力。（《薪火商傳II》電視截圖）

「手抱都要叫『阿哥』」

爸爸何鴻燊曾經歷父親欠債逃跑，一夜之間失去所有，靠自己白手興家。經歷過種種風波，何鴻燊從小就教何猷亨手抱都要叫別人「阿哥」：「手抱住嘅BB，你都要哥前哥後，就係待人處事，禮貌又好，畀人嘅感覺係應該要咁。」

何猷亨除了和陳瀅有過一段情外，亦有不少緋聞女友：