朱鎮模手機露骨聊天內容曝光　疑相約人夫張東健尋歡

韓劇《奇皇后》男星朱鎮模的手機近日遭到駭客入侵，對方威脅他若不給錢就會公開手機內容。不過朱鎮模亦沒有受到威脅而付錢，反而表示會循法律途徑去解決，結果駭客憤然公開了他與某韓國天王於2013年12月的露骨聊天截圖。據韓媒報道，網民從兩人對話中的蛛絲馬跡，推測某天王就是朱鎮模的好友張東健。

韓劇《奇皇后》男星朱鎮模的手機近日遭到駭客入侵。（朱鎮模微博）

那些聊天截圖瞬間在韓網上瘋傳，露骨程度令人咋舌。朱鎮模自言自己寶刀未老，還邀約對方「哥，週六找點樂子，去嗎？」對方則回應他說：「但是沒活路啊，現在跟以前不一樣了。」而截圖中朱鎮模還向對方分享了多張女生穿比堅尼的性感水着照片，當中包括了演藝圈練習生、女模、甚至人妻。

聊天對話內容非常露骨。(新浪微博)

網民又指出張東健的妻子高素榮於2014年2月為他誕下女兒，但張東健與已婚的朱鎮模在2013年12月的聊天紀錄中還在相約找樂子，大罵他：「老婆辛苦懷孕的時候，忍一下就這麼難麼，老婆不也是十個月沒有性生活嗎」、「想不到原來他們私底下是那樣的明星」。

有網民估那個天王就是張東健。（張東健微博）

點擊下圖逐格睇朱鎮模與天王的露骨聊天內容：