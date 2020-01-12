50歲中山美穗肥腫難分老態盡現　網民驚呼：當年嘅女神去咗邊？

有「日本第一美女」之稱的女星中山美穗於1995年憑電影《情書》紅遍亞洲，同年更獲得第20回日本報知電影獎最優秀女主角賞，演技獲得肯定。即將踏入50歲的中山美穗一向勇於自我挑戰，趁今年出道35周年，為WOWOW接拍新劇《如果他們看到會明白的事》，並於昨晚首播。日前中山美穗就跟同劇演員出席記者會時，竟然被網民指面容浮腫，完全崩壞！

當日中山美穗與拍檔木村多江、上地雄輔、高橋優斗、大島優子及V6成員長野博，一齊出席新劇記者會。《如果他們看到會明白的事》主要講述居住在同一棟公寓的三個家庭，今次中山美穗將會飾演人氣漫畫家「內田百百子」，跟HiHi Jets成員高橋優斗飾演母子。在記者會的照片中，一向在鏡頭前優雅高貴的中山美穗一臉老態，氣質盡失。不少網民對此都表示震驚，更有人留言表示完全認不出女神，亦有人估計可能是女神太過鍾情喝酒而導致肥腫難分。

點擊下圖看全盛時期的中山美穗：

美穗早前接受訪問時表示，去年過得很充實，能夠參與演藝工作，亦能推出新專輯《Neuf Neuf》：「能接各種不同的角色覺得很開心，不管是怎樣的作品，處於什麼情況，接到不同角色的瞬間都很開心，而且我很喜歡片場，尤其喜歡坐在現場看大家工作的感覺。」她續指希望能夠繼續推出專輯，並會努力在演藝和音樂兩方面做好平衡。