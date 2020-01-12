【NU'EST白虎澳門演唱會】粉絲送驚喜感動落淚　太可愛令人撞穿牆

韓國男團NU'EST主唱白虎昨日（11日）假澳門百老匯舞台舉行《2020 NU'EST BAEKHO MINI CONCERT "BAEKHO-liday" IN MACAU》，吸引來自港澳、內地、韓國和不同地區的L.O.Λ.E（NU'EST歌迷）到場支持。平日白虎在NU'EST又唱又跳，而今次演唱會表演歌曲則以抒情歌為主，包括《Happy Birthday》、《Thanksful for You》、《那天，我們》等等，白虎更苦練中文，獻唱蔡卓妍和林俊傑的合唱歌《小酒窩》，白虎不只感情投入，而且咬字清晰，可見下了不少苦功。

NU'EST主唱白虎昨日舉行澳門演唱會。（蒙曉盈攝）

除了表演唱歌外，白虎還分享生活日常，身材健碩的白虎平日當然最愛做運動，原來他也喜歡品嚐咖啡，他還即場表演沖咖啡，手法相當熟練。白虎又朗讀L.O.Λ.E留言，其中有L.O.Λ.E留言笑言：「因為白虎太可愛了，可愛得使我不停撞牆，撞得牆都破了，現在搬新屋後也出現這個問題，該怎麼辦啊？」粉絲的留言應該純屬開玩笑，白虎仍搞笑回應：「這樣會被父母責怪的喔！」、「這樣撞破牆的話房子會大一點吧？」等等。

白虎當晚獻唱多首抒情歌騷唱功。 （蒙曉盈攝）

此外，演唱會接近尾聲，白虎獻唱《Sandy》時，走下台與粉絲近距離接觸，令氣氛非常高漲，之後大會播出L.O.Λ.E精心準備的影片，記錄着白虎自出道以來的一點一滴，播畢後L.O.Λ.E更齊齊舉起手幅，令白虎感動不已，當場感動落淚，更多次表示「一輩子也無法忘記的一天」，可見L.O.Λ.E為白虎製造難忘回憶。