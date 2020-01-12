【丫鬟大聯盟．劇透】洪永城考狀元作弊　湯洛雯黃心穎合力踢爆

無綫劇集《丫鬟大聯盟》上回劇集講到：其進 (洪永城飾) 用功讀書，月盈 (黃心穎飾) 擔心其進成功重振裘府，二人的距離便會越來越遠。有為 (謝東閔飾) 發現自己誤會月皎 (湯洛雯飾)，月皎卻對有為感失望。燕貞 (劉思希飾) 處處留難月皎，霍奔 (潘志文飾) 得知燕貞立心不良，決定讓月皎和有為出府。燕貞以死威脅，要霍奔買試題。霍奔愛女心切，只好答應。燕貞以試題作交換條件，要有為高中狀元後，娶她為正室。有為答允，二人立字為據。月皎得悉燕貞與有為之約，萌生去意。月盈、月皎均不希望其進和有為高中，決定聯同一眾丫鬟，進行反作弊。

湯洛雯同黃心穎將聯手出擊。(劇集截圖)

以下內容有劇透，逃生門在此：

【丫鬟大聯盟】盤點近十年最美古裝 蔡少芬演過無數經典都要輸

湯洛雯萌生去意。(劇集截圖)

最新一集的劇情講到：月盈、月皎與一眾丫鬟潛進無溪工房，發現一本《作弊百法》，偷偷向官府告發。貢院內眾舉人各出奇謀作弊，一一被監考官員識破。其進和有為早已與晚燈串通，透過自家研發的發射神器成功作弊。月盈發現後便暗中破壞，豈料其進足智多謀，順利通過第一輪會試。月盈表面上替其進高興，實則氣得牙癢。晚燈 (譚偉權飾) 研發出能作弊的試卷，並藉燕貞幫忙，於第二輪會試期間送到其進、有為手上。貢院謄錄閣起火，其進和有為的試卷被燒，二人狀元夢碎……

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