【萬千星輝2019】張曦雯超性感領女飛躍　男飛躍得獎人張振朗爆喊

《萬千星輝頒奬典禮2019》周日（12日）於TVB電視城隆重舉行，「飛躍進步男﹑女藝員」分別由張振朗和張曦雯奪得。

張振朗得獎時眼泛淚光。（電視截圖）

宣布得獎後，張振朗眼泛淚光，在譚俊彥手上接過獎項，張振朗一開口就指自己失聲，首先他說︰「我好想《堅離地愛堅離地》可以喺香港度播。」因為這劇是他第一次做男主角和唱主題曲的劇集。「第二樣嘢，我想講我真係好鍾意演戲，演戲係可以令到我無論有幾攰、幾點、把聲有幾沙，我都可以返屋企，睇自己做得唔好，我要再做好啲，呢個係我對演戲嘅一個要求。」他說這麼多年來，也沒有改變過，也是用心去演戲。他又提及他的花名——「地獄黑仔王」，他指其實是開心事，因為一個演員有經歷是好事。張振朗感謝完一班高層和製作人後，又多謝他的家人，特別是「我最愛嘅女人——我阿媽」！最後，他說︰「希望大家唔好再叫我翻版咩，我係張振朗。」

張曦雯得獎時也感動得哭了出來。（電視截圖）

至於另一位得獎人張曦雯，講得獎時顯得相當驚喜，講得獎感言時多謝高層和劇集的工作人員等等，張曦雯又表示知道每個機會都得來不易。她又多謝所有幕後幫助她的人，感觸地說︰「我真係好多人鍚。」最後她說︰「我知道我有好大嘅進步好間，但我會繼續努力，一步一步咁繼續進步。」最後她感謝她的家人和愛她的人。