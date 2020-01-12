【萬千星輝2019】何雁詩着「婚紗」行紅地氈　鄭俊弘：佢冇問過我

於2020年第一日宣布婚訊的鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie），今晚（12日）首次以未婚夫妻身份出席《萬千星輝頒奬典禮2019》。提到Stephanie以一身性感低胸白色晚裝出席，問他有否取得Fred的批准？Fred笑言：「我有見過呢條裙，但係佢就冇問過我，淨係show畀我睇，但係好靚！」

Stephanie表示這條裙本來影婚紗相時穿的，因為覺得太可惜所以特意於今日穿給大家看。（葉志明攝）

Stephanie雖然影婚紗相時大露性感，不過她坦然結婚當晚必定會着得密實：「Wedding我想着樽領或者長袖衫為主，始終big day有好多長輩喺度，應該莊重少少嘅！」

不過呢對未婚夫妻今日就冇一齊行紅地氈！（葉志明攝）

Stephanie透露求婚當晚的細節：「其實好簡單，佢有啲口吃，又口窒窒，不過真係好切合佢嘅性格，好cute但都好真誠，我冇諗過佢準備咁多驚喜畀我，因為我一直都好懷疑佢呃唔呃到我，估唔到佢做到！」Fred憶述當時在Stephanie的家人和朋友面前求婚真的很緊張：「我嗰陣手震，仲緊張過上台唱歌！講個啲說話依家我都好模糊！」