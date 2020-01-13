魏駿傑內地嫩妻張利華偷食再被斷正　心死疑決定與女兒相依為命

魏駿傑自從做咗爸爸之後，事事以女兒Jessica為先，但佢同細自己廿年嘅內地妻子張利華關係就一直唔太理想，婚後多次傳出婚變。至近日魏駿傑始乎終於心死，於社交網站留言話：「從此與你相依為命。」看來做好心理準備兩父女相依為命。

魏駿傑同張利華婚後育有一女。（微博：＠魏駿傑Marco）

北上發展後，魏駿傑曾經講過最大得著係同細佢二十年嘅張利華結婚，生咗囡囡Jessica後更加係出晒名嘅慈父，只要喺香港，接送返放學上興趣班絕不假手於人。相反佢太太張利華甚少一家人一齊露面，15年時更被影到夜會單車手鄧宏業舉止親密。

魏駿傑相當疼錫囡囡，不時帶佢出遊。（微博：＠魏駿傑Marco）

張利華甚少同丈夫一齊出現，對上一次孖住公開現身，係魏駿傑新店開張。（資料圖片）

魏駿傑張利華更喺新店開張時咀咀俾傳媒影相。（資料圖片）

當時魏駿傑用力挽留太太，買下千萬元西貢獨立屋，業主欄寫上太太個名，又表示會改脾氣事事忍讓，希望可以俾囡囡喺完整家庭下成長。可惜近日張利華再被影到同老外銀行家同行，更喺的士上重現安心事件啜完又啜。

張利華經常周身名牌出遊，佢嘅社交網亦甚少見到魏駿傑父女蹤影。（網上圖片）

魏駿傑知道太太再次偷食斷正後似乎大受打擊，接受傳媒訪問時表示自己唔知情，希望暫時冷靜一下。不過上星期魏駿傑於私人社交網站留言，指「從此與你相依為命。」睇嚟已經下決心同張利華斬纜，從此兩父女相依為命。