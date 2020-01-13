【萬千星輝2019】李施嬅拍外國劇比TVB待遇好：8個鐘一日仲少過OL

Selena透露在加拿大與在TVB拍劇感覺相當不同。（陳順禎攝）

《萬千星輝頒奬典禮2019》昨晚（12日）圓滿結束，李施嬅（Selena）除了和陳山聰憑劇集《金宵大廈》奪得「最受歡迎電視拍檔」此外，亦再下一城憑此劇所飾演的Alex和Coco，與《多功能老婆》楊千嬅不負眾望奪得「最受歡迎電視女角色」獎項。Selena坦言自己得獎時情緒未有很激動，皆因好拍檔陳山聰失落獎項：「佢哋宣布男主角同男角色嘅時候，冇陳山聰份其實我個心係沉咗一沉，跟住宣布我個名嘅時候，我suppose係要好開心，但可能真係之前有啲失望，所以到我攞奬嘅時侯反而唔太激動，我以為我等咗咁多年會好激動，但原來唔係，我想陳山聰攞呢個獎多過我自己攞，所以有少少美中不足。」

Selena表示見到別人得獎更開心，見到好友趙希洛奪得「最佳女配角」更不禁流淚。

Selena於2018年參演加拿大劇集《Blood and Water》，並於去年憑角色「Michelle Chang」奪加拿大銀幕獎「最佳女配角」，她表示下個月即將飛到多倫多拍攝第二季，並以自己的角色為中心，所以有很大壓力，但得到這個獎為她打了一支強心針。被問到在外國拍劇的最大分別，Selena坦言是時間時間的不同：「（嗰邊）都幾好㗎，8個鐘一日，仲少過啲OL！TVB就冇計幾多個鐘，但嗰邊就計埋化妝、整頭、放飯一共8個鐘，OT法例規定頂盡只可以12個鐘，而且喺8至12個鐘嘅時候可能就會雙倍酬勞。」至於薪酬方面，Selena笑言並不低，比上一季多了不少，所以感到相當滿意。