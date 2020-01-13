EXO Chen雙喜臨門　外界反應好壞參半：為何不做安全措施？

韓國男團EXO成員Chen今日（13日）突然宣布與圈外女友結婚，同時公開女方已懷孕的喜訊。不少EXO-L（EXO粉絲）雖然大吃一驚，仍大方送上祝福，不過外界對Chen「雙喜臨門」評價好壞參半，有人認為Chen已經29歲，結婚亦不足為奇，亦有人認為Chen沒有做足安全措施，才會導致「先上車後補票」。

EXO成員Chen今日突然宣布與圈外女友結婚，粉絲和外界反應好壞參半。（視覺中國）

回顧Chen去年solo出道相片

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Chen婚訊佔據韓國最大搜尋網站Naver大部分排名，而韓國Twitter趨勢榜上，大部分關鍵字與Chen有關，包括「違反速度」、「No Con(dom) No Sex」（沒有安全套不性交）、「我們鍾大」、「其他成員」，甚至出現「結紮手術」一詞。網民雖然祝福Chen，又認為Chen對女方負責任非常帥氣，但也有人不滿Chen沒有做好「安全措施」，才會奉子成婚，令粉絲震驚，亦有網民反駁：「很想一輩子在一起，女友也同意了，所以才這樣吧？」

Chen婚訊佔據韓國最大搜尋網站Naver的熱搜榜大部分排名。（Naver）

國Twitter趨勢榜上，大部分關鍵字與Chen有關，包括「違反速度」、「No Con(dom) No Sex」（沒有安全套不性交）、「我們鍾大」、「其他成員」等等，甚至有「結紮手術」。（Twitter）

除了「安全措施」問題外，亦有網民認為Chen預計今年內服兵役，但在入伍前夕結婚產子，女方或需獨力照顧孩子，認為Chen在計劃終身大事方面欠周到。

有網民對Chen不避孕有微言。（Naver）