【黃金有罪】「舞女」逐個介紹　其中一位演員兼編劇仲要好靚女

《黃金有罪》今集講到永進（蕭正楠飾）、帶喜（洪永城飾）和小虎（何遠東飾）想盡辦法接近舞小姐莫莉莉（劉芷希飾），敏婷（陳瀅飾）為探消息自薦到夜總會當女待應，自此眾人與夜總會便拉上關係。 劇中的菲林明夜總會有幾位舞小姐，分別是劉芷希、尹詩沛、吳沚默、李天縱和鄧以婷，或者大家未必十分認識她們，以下為大家介紹一下，其中一人入了TVB十年依然沒有起色。

一眾飾演舞女的女藝人會有一場沙灘戲，穿上泳裝玩遊戲。（劇照）

沙灘照左二的鄧以婷。（IG@鄧以婷）

現時屬於無綫基本藝人合約的鄧以婷，今年29歲，曾是女子組合Super Gear成員之一，出道初期拍電影，2016年參加《大閘蟹小姐競選》而成名再加入TVB，拍劇不多而且都要客串戲份，綜藝也不是常規參與，名氣不大。

擁有健美的身材。（IG@鄧以婷）

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李天縱曾參選2011年《2011年度香港小姐競選》。（IG@李天縱）

TVB親生女的李天縱畢業於北京電影學院（表演系）及中國傳媒大學（播音系本科），今年32歲，2011年返港參選《2011年度香港小姐競選》落選後加入無綫電視，先擔任無綫娛樂新聞台女主播，打滾三年後終於有得拍劇，其中在《不懂撒嬌的女人》中飾演林文龍女友「Tyra」一角比較深入民心。

李天縱玩瑜伽好勁。（IG@李天縱）

+ 6 + 5 + 4

睇落唔似29歲。（IG@吳沚默）

同樣是TVB親生女的吳沚默，今年29歲，2012年加入訓練班，畢業後開始拍劇，雖然產量多，但並未有代表作，較為令人深刻的是《老表，你好hea！》中飾演醜女「烏笄」一角。除了是演員，她也是一名編劇，《老表》是其中一位編劇，電影《同班同學》也有份。

有外形又有才華，大把世界。（IG@吳沚默）

+ 8 + 7 + 6

劉芷希在劇中比較多戲份。（IG@劉芷希）

現年34歲的劉芷希來自馬來西亞，在2012年曾參加《中華小姐環球大賽》並奪亞軍、「完美體態小姐」及「最高貴氣質小姐」三項獎項，又得過《香港珠寶小姐》冠軍，是選美比賽常客。她在2017年電影《一家大晒》中大騷身材而受到注意，其後加入TVB，累積一些演戲經驗之餘，也有參與綜藝節目如《街坊廚神重出江湖》的拍攝。

Kimmy除了有豐滿身材，更有1米75的身高和44吋長腿，身形好出眾。（Instagram@kimmylow717）

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尹詩沛在劇中飾演「媽咪」。（IG@尹詩沛）

現年29歲的尹詩沛是TVB基本合約藝員，2010年投考訓練班，至今已經有十年，下年可以拎10年服務獎，但雖然劇集演出很多，但卻一直都是閒角，至今仍未有一條明確的出路。

尹詩沛差不多參演超過100部劇集。（IG@尹詩沛）