【收視滯後報告】兩套黃金檔劇齊齊跌穿20點　靠《開心速遞》爭氣

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是12月30日至1月5日。首先要說的是，由今期開始的收視表，每一收視點的觀眾人數有所變動，香港方面由65,460變成65,390，澳門則由4,880變成4,980，香港減少，而澳門則增加。 這次收視報告正值新的一年，可能不少人會在這個關節位去了旅行，收視有所下跌，不過即使受假期影響，今次TVB的收視的確慘不忍睹，事關兩套黃金檔期的劇集都跌穿20點。

《丫鬟大聯盟》出師不利。（劇照）

《鳳弈》即使去到大結局，也只有18.9點，全劇34集總收視只有約18點，追上當年重播《蘭花刼》的步伐，但《鳳弈》並不是十年前的舊劇，也不是低清製作，這個成績低得令人咋舌，連視帝黎耀祥都無法挽救收視。至於《丫鬟大聯盟》更慘，若果將《鳳弈》歸咎是大陸劇，《丫鬟大聯盟》正宗本地製作，有湯洛雯、洪永城這些一線星，首周收視卻只得19.8點，因有《牛下女高音》在前，不能將責任推給黃心穎，那麼《丫鬟大聯盟》的失敗絕對值得無綫引以為鑑。

《蘭花刼》因為在高清時代播低清劇，失敗就預咗。（螢幕截圖）

雖然兩線劇失利，但仍有一個消息令無綫振奮，由1月1日改為一星期七天也播放的《愛•回家之開心速遞》，即使放在星期六、日也有好收視，星期六錄得21.3，比起半小時後播放的《慈善星輝仁濟夜》高出7點，而星期日更錄得24.4，高過全日所有播放的節目，足以證明《愛•回家之開心速遞》全星期播放的策略暫時成功。當然，不能因為一個星期的收視便斷定，但若然無綫只能靠處境劇爭氣，的確不是長久的方法。

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均24.7點，最高收視周三(01日)晚26.1點，2020年1月開始，逢周一至日播映，首個周六及日取得理想收視，分別21.3點及24.4點，為周六、日各節目收視之冠。《鳳弈》周一至五平均18.9點，最高收視周四(02日)晚20.0點，周五晚結局(03日)19.9點。《丫鬟大聯盟》周一至五平均19.8點，最高收視周一(30日)晚21.1點。《律政新人王II》周一至五平均5.3點，最高收視周五(03日)晚6.0點

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