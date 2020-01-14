【專訪】陳俞希由𡃁模變ViuTV一姐　唔怕公司偏心MIRROR：未驚過

由王貽興、劉翁（Sunny）執導和編劇的ViuTV劇集《黑市》最近成為網民熱話，更有不少觀眾大讚各單元均能夠引起共鳴。今日（14/1），99台便會播放由陳俞希（Hailey）、黃奕晨主演的第14集《失眠夢》，讓大家感受失眠的恐怖之處。不過，原來陳俞希在現實生活中甚少經歷失眠，更能隨時隨地抱頭大睡：「其中一場戲我瞓喺張床上，要表現到好似發緊噩夢咁，貽興、Sunny出面嗌叫我畀反應，但係我完全聽唔到。到我起返身時，就問係咪要做返啲表情，『拍完咗喇』，因為我等埋位時真係極速瞓着咗。」更笑指之前拍攝真人騷《SE7EN》時，試過擔遮坐在海邊巨石上攤唞，結果「意外」睡着：「佢哋拍完晒走，竟然想唔叫我走！」

其實除了《黑市 – 失眠夢》之外，陳俞希最近亦有在《已讀不回》、《假設性無罪》演出，特別是她在《假》劇的「鵪鶉式」演出，深受觀眾讚賞：「以前有人問我鍾意做主持定演員多啲，我一定係話主持，而家試咗一兩套劇集，我真係對演戲有咗興趣，同埋挑戰性好似大啲，因為每一個角色都係唔同。」雖然不少人一早知道她在演藝學院畢業，但其實她並非主修戲劇表演，而是舞台管理，對於拍劇、拍戲，她無疑是初哥一名：「可能讀書時睇同學排戲都學到好多嘢，但真係拎起劇本真係入行先開始，我都有上戲劇班，但仲有好多嘢去摸索。」

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自從ViuTV進入「後黃心美時代」，陳俞希頓變全公司資歷最深、出鏡率最高的「親生女」，是名副其實的「一姐」。提到這點，她即連聲否認：「冇啦，唔係啦！同事都係講笑咁講，我冇將佢當真。」談到現時她的出鏡率奇高，她說：「我唔夠擔咁說，我真係冇去計過，同埋我唔覺得係心美離開，而令自己多咗工作，兩者冇關係嘅。」

雖然已變「一姐」，但最近卻有消息指她「坐唔穩」，有報道便指ViuTV打算全力谷《造星》仔仔，放重資源在MIRROR、ERROR身上，向陳俞希、黃奕晨等「親生仔女」開刀。陳俞希坦言未驚過，一來合約未完，二來從未聽過這個消息：「同埋我同佢哋嘅路線係好唔一樣，MIRROR、ERROR係歌星，我就偏向係主持，一個大騷要有司儀同嘉賓先會成事。佢哋拍青春劇集，我拍就未必係呢類，人哋都未必想睇我拍青春劇啦！」又指《造星》仔仔的存在不會分薄其他「親生仔女」的資源。

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當然，無論有沒有其他人分薄資源，單單是在香港做藝人這件事也絕不容易，而入行十年的陳俞希亦坦言曾經有段時間完全沒有工作：「就係做𡃁模嗰陣，始終當時出第一本寫真集，係八個人一齊出，首先你要八個人之中突圍而出已經係一件難事，有時都會覺得，點解啲客唔揀自己，同埋真係會唔開心，會諗自己有咩做得唔夠好。」當時沒有底薪的她為了生計都有返兼職做電話問卷調查員：「因為我踏入社會之後，就冇問過屋企人拎錢，見到冇幾多錢淨，就嚟一百蚊都撳唔到，就會返多幾個鐘兼職。」

入行十年、已成ViuTV「一姐」的陳俞希坦言曾經有段時間完全沒有工作。（梁碧玲攝）

提到外界經常覺得ViuTV長期捱打，相信一班員工都想一吐烏氣，靠創新意念、製作去盡力爬頭，取代TVB業界龍頭地位，但陳俞希從來不認為取代TVB是ViuTV的任務：「我真心希望係可以百花齊放，好似我而家同BabyJohn合作緊，佢同時亦喺開電視拍節目，點解唔可以咁？以前劇場界都係咁啦，你可以做一個劇團，亦可以做另一個劇團。我唔介意喺大台出現，如果佢容許我嘅話。」因為這樣的話，所有藝人都能夠得到更多工作機會：「我成日覺得好嘥，可能佢拍其他台嘅節目都好適合，或者其他台嘅角色都好適合佢，但就係因為咁冇法子可以同時做，如果可以一齊做就最開心。」

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