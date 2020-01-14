【視點31】黃秋生因外父離世缺席辯論　何君堯：我認同法治理念

繼上年11月杜汶澤和陳百祥（阿叻）獲邀到節目《視點31》論戰後，今日港台再次邀請到兩位重量級人馬上節目，兩位主角黃秋生和何君堯將圍繞「警暴」主題討論，01娛樂為大家即時更新戰況！ APP讀者請不時拉動刷新，接收最新文字直播。 採訪：吳子生 攝：梁碧玲、吳子生

黃秋生手指傷勢。

關於721，對原居民何君堯表示理解、諒解他們保家衛族，對721要按法律辦事，要追究就要追究，不能偏坦。

何君堯指：「我認同法治理念，無論咩原因，政府施政不善，我哋唔係盲目撐咩，我亦冇聽佢（秋生）講盲目撐暴徒。佢剛才講黑白不明，指有差人執法唔好，我唔否認，但唔代表成個制度有錯。任何人都要（繩之以法），唔係針對警察，針對任何違法嘅人，唔係剩係721，有犯法無論差人、市民、議員同暴徙。」

黃秋生不能到場，變成何君堯接受利君雅訪問。（螢幕截圖）

黃秋生表示正義同良知大家定義不同，好難討論，有人懷疑警方縱容發生，不會每個警察都是差的，所以更有必要去調查，看看有誰超越職責，他說：「呢個唔係人嘅問題，係制度問題，容許某啲人做某啲越軌行為。例如近距離問人是否襲警，行為異常」

秋生指現在香港令他經常想起第二次世界大戰，每一天都準備德軍有大轟炸，但英國人繼續生活，應該要有這樣的胸襟，秋生說：「有人地方就有希望，我對香港市民好有信心。每個人睇每件事都有反差，黑同白都有灰色地帶，唔係得黑同白。有啲人刻意唔睇某啲嘢，有啲人以為自己睇到某啲嘢，但係唔清晰。」

20:11 節目正式開始，何君堯指黃秋生幾有趣味，有個不太大成見的平台，傾起上來會更坦誠。黃秋生指今日失場是天意，五點多時外父哮喘入院，他煮食時被刀傷到手，要入院，之後又收到工人消息指外父病重去世的消息，所以未能到現場。

黃秋生在醫院繼續接受訪問。（螢幕截圖）

20:03 港台直播在Facebook如常播出，雖然沒有畫面，但觀看人數已經過3萬。

19:57 現場公關指出，黃秋生因有事不能到現場，現在港台將會出外找他，會改地方做直播。

19:45 現場公關指出，黃秋生或不到場。

19:40 何君堯到場。何君堯到場後立即引來支持者哄動，他與支持者對話時表示，他指黃秋生是成功的演藝界代表，今次論戰無火花，香港需要平心靜氣對話，並說：「好高興咁多人（支持），但冇諗過咁多人，今日涼涼地，小心凍親。」隨後與支持者合照，大批支持者高呼「加油」。

你睇佢幾開心。（梁碧玲攝）

何君堯到場，立即引來全場哄動。（梁碧玲攝）

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19:15 大波man也有到場。據現場記者指出，支持者有過半百人，塞滿廣播道，未有霸佔車路，有代表嗌咪叫同路人不要站出馬路，表示自己不是「暴徒」。

19:00 兩位主角未到場，港台門口已聚集一班支持何君堯的市民，高舉中國五星旗加標語，力撐何君堯。

何君堯有好多支持者。（吳子生攝）

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立即睇支持者片段：

【視點31】黃秋生何君堯論「警暴」 先重溫杜汶澤陳百祥上次金句

近半月來，網上討論「警暴」最大爭議的事件—831。（資料圖片）