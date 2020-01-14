黃曉明談衰老有無限含意：珍惜每一個該珍惜的人

黃曉明接受內地媒體訪問時，罕有提及對感情的看法。

黃曉明同Angelababy（楊穎）自2015年結婚後，屢次傳出婚變之說，今年一日，Angelababy與囝囝「小海綿」去到日本滑雪，但黃曉明未有同行，與前年一家三口齊齊滑雪嘅溫馨場面相差甚遠。

2018年2月一家三口去滑雪的時候，當時黃曉明仲有發文表示：「當你這樣牽著你的孩子蹣跚學步的時候，是否想到爸爸媽媽也曾經這樣牽著你的手。」

甚少回應婚變傳聞嘅黃曉明，早前為自己喺內地舉行嘅公益展覽而接受訪問時，提到一位老人因要照顧腦癱女兒，連生病都不敢時，罕有提及對感情的看法：「其實我覺得人活到最後都是親情了，但你到最後你會發現，這世界上很多的東西都是會變的，不管是友情、還是同事情、還是什麼東西，可能都會隨著時間的流逝，慢慢的轉淡。但能夠走到最後的都是親情，因為他是無私的，他是付出的，爸爸媽媽永遠也是付出的。」



今年一日，又係滑雪，但黃曉明未有同行。

講完感情，黃曉明在訪問中又提到「對抗衰老」的睇法：「不敢想，也不願意去想，想多了也沒用，我覺得生命是老天爺賜給你的禮物，但同時老天爺也有回收這東西的權利，這禮物不可能永遠在你手裡，所以你才會珍惜拿到禮物的這段時間，對於我來說就是活在當下比較重要，我給自己的一句話就是不沉迷於過去、不執著於未來，好好的活在當下，珍惜每一個該珍惜的人和事才是最重要的。」短短5分鐘嘅訪問，黃曉明愈講愈感觸，難怪會引起網民推測是否受婚變所影響。