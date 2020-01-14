【大醬園】何廣沛同朱晨麗演鬥氣冤家：攞正牌鬧交唔需要負責任

何廣沛（Matthew）今天（14/1）出席TVB劇集《大醬園》的宣傳活動，這套是Matthew第一套擔正的劇集：「第一套真正擔正，不過有30集，cast都好豐富，有坤哥（吳業坤）、嘉樂（黃嘉樂）、岱融哥（吳岱融）、子誠哥（鄭子誠），多到數之不盡，拍攝嘅主要演員有２、30人，雖然話擔正，但大家嘅戲份都分到好勻，都有好多條線。大家都唔會好辛苦，壓力唔會話好大。」

何廣沛第一次擔正拍劇。（陳順禎攝）

被問到《大醬園》是否與朱晨麗（朱朱）的定情劇，何廣沛說：「其實我拍呢套劇之前同朱朱合作過，《超時空男臣》螢幕情侶嘅關係已經出咗，好好嘅拍檔、好好嘅朋友。再接再厲，第二次合作，角色關係同對上套劇好唔同，鬥氣冤家多啲，好多時都係對罵、對打。可以攞正牌同佢鬧交，唔需要負責任，幾正。」

何廣沛出席《大醬園》宣傳活動。（陳順禎攝）

新年將至，何廣沛家人未有催婚：「屋企人不嬲都冇呢方面嘅習俗，因為屋企人自由度好大同埋好開通，所以佢哋從來都冇迫我，催我呢樣嘢，或者好想我進入人生下一個階段。我都生活得幾幸福，新年唔會有親戚問呢樣嗰樣。都係普通同親戚食下飯，入長洲搵婆婆拜年。婆婆都年紀大，要陪佢多啲。」

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