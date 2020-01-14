【黃金有罪】張兆輝果欄開工被跳蚤咬腳　一早慣晒：再污糟都見過

近日熱播中的無綫新劇《黃金有罪》，以七、八十年代作為背景，其中一幕是張兆輝（輝哥）和蕭正楠（阿蕭）以一身懷舊Look現身油麻地果欄取景，劇情講述由陳志健等人飾演的蠱惑仔，在警方包庇下無法無天，更公然向學生兜售毒品，輝哥和阿蕭得悉後，決定蒐集罪證，最後輝哥為掩護阿蕭而被拘捕。

提到首次與「後輩」蕭正楠合作，毫無架子的輝哥坦言唔講輩份：「冇前後輩之分嘅，大家做好自己崗位，阿蕭都好有經驗，同佢做對手戲好過癮。」二人為了拍好蒐證場面，深入果欄內部拍攝，期間更被跳蚤咬滿腳。

張兆輝直言與蕭正楠合作得非常愉快。

面對惡劣環境，輝哥竟自言「經驗豐富」：「以前拍戲去嘅地方污糟好多，啲灰塵幾呎厚，行過會留低成個腳印喺度。近年政府注重衛生，果欄都乾淨咗好多，早年同三哥（苗僑偉）、黃日華喺呢度拍過《兄弟》，嗰陣嘅暗巷黑好多。（有冇見過更惡劣嘅拍攝現場？）梗係有啦，記得好多年前，同張國強拍過一部電視電影《滅罪先鋒》，當時喺和合石拍攝一場打戲，成個人浸晒坑渠水入面，都係拍完沖身，所以再污糟嘅情況都見過，身為演員已經習慣晒。」

早前曾明言要積極減肥的輝哥，的確清減不少，原來背後有幕後軍師指點：「開劇冇乜時間做運動，要靠自己控制飲食，不過太太經常會提住我要戒口、幾時要去做Facial同運動，聽得多就會記得㗎喇。」