【潮流日常】鍾欣潼再出招傳授秘方　拆解女人5大愈變愈醜壞習慣

擁有絕世美顏的鍾欣潼（阿嬌），近年不時都大方分享自己獨門保養心得，她最近又再出手叫大家留意生活中，會導致自己愈來愈醜的5個不良壞習慣。

阿嬌的小紅書坐擁44.6萬粉絲！（小紅書截圖）

第一招：不要用熱水洗頭

阿嬌講到自己冬天最喜歡做的事情就是洗熱水澡，但發現頭皮開始痕，原來是因為熱水把滋潤頭皮的健康油脂都洗走了，頭皮乾澀才會痕。所以她提醒大家洗頭沖涼用溫水就可以，千奇不要貪圖一時的「溫暖」！

熱水會沖走原本頭皮的健康油脂！（鍾欣潼微博照片）

第二招：不要濕著頭髮梳頭

阿嬌簡單地講道：「看看梳子上掉的頭髮，求求你停手吧！」

吹乾頭髮先好梳頭！（鍾欣潼微博照片）

第三招：不要邊食飯邊補唇膏

阿嬌稱自己曾遇過一個邊食飯邊補唇膏的女生，仲話好心疼她的嘴唇。她建議大家如果怕甩妝，可以試一下「口紅雨衣」，仲話非常有用添。但她還是建議大家白天多塗潤唇膏，晚上敷個唇膜，這樣嘴唇嫩嫩的，即使不塗口紅也很好看。

多塗潤唇膏！ (IG/@q_gill)

第四招：不要敷完面膜不洗臉

「有沒有人像我一樣，偶爾躺在被窩裡敷完面膜完全不想動，明明是懶，還騙自己是為了充分吸收面膜裡的精華……這樣是不可以的！」阿嬌更稱吸收不了的精華如不洗掉，會堵塞毛孔，所以一定要爬起來把它們洗掉，然後再進行日常護膚流程。

素顏都咁靚！(IG/@q_gill)

第五招：不要冬天露腳踝

阿嬌稱先生以前有聽造型老師講，腳踝是下半身最細的部位，露出來會顯腿細。但之後發現原來冬天露腳踝不僅傷關節，而且小腿會腫，腿看上去反而更粗了。

唔好亂露腳踝！（IG/@q_gill）

最後，她更表示還有很多壞習慣，例如低頭玩手機、天天喝碳酸飲料、冬天不塗防曬等等。即使一時改不掉，也要注意提醒自己，不然用再貴的化妝品都沒有用的。

點撃下圖睇阿嬌Keep得幾好！