【一切從失婚開始】薛世恒感激陳法拉陪他捱　對方幸福令他釋懷

薛世恒 (Daniel) 有份演出的ViuTV節目《一切從失婚開始》日前播出的一集，就講述他與葉蘊儀一起於街頭擺檔售賣自己的「愛情遺物」。Daniel表示他最初第一件想起的愛情遺物就是他與前妻陳法拉結婚戒指，但他最後也沒有拿這隻戒指去賣。Daniel又提到自己當年無錢買結婚戒指，特別感激法拉曾陪他一起捱。

薛世恒憶述當年跟法拉一起時的情況。

Daniel憶述當年跟法拉一起時的情況說：「當時行街佢見到有一set戒指連頸鏈好靚，好鍾意。但當時自己嘅經濟出現問題，無能力可以買到畀佢。再加上結婚嘅事又唔可以同其他人講，所以最後就買咗一隻比較Fashion啲嘅戒指去取代。」想不到身為Neway太子爺的Daniel竟然也曾經歷過財困，然而法拉並沒有嫌棄他，還陪伴他度過了這段最艱難的時刻，令他很感激法拉。他又笑言「唔識處理」那隻戒指，一直保存至今。

薛世恒 與葉蘊儀一起於街頭擺檔售賣自己的「愛情遺物」。

而在最新一集，Daniel就剖白了他得悉法拉再婚的感受，他說：「我覺得若果係一個人分開咗喇，其實我覺得最重要嗰樣嘢係能夠釋懷，當你知道對方已經幸福喇，呢個就係令到你可以釋懷嘅事情，同埋都令到自己可以重新再上路嘅一個階段。我去學唱歌嘅時間就啱啱練呢隻歌 ( 陳奕迅的《我們》)，咁亦都係啱啱就收到佢結婚嘅消息，一路我都覺得我係放低咗嘅，但係喺呢個時間去練呢隻歌呢，嗰下我係有啲感觸。」

薛世恒前妻陳法拉已經再婚。(ig@falachenfala)