【將夜2】鄭少秋同巨龍決鬥超吸睛　72歲英姿颯颯網友狂讚

現年72歲的鄭少秋仍然活到演到老，近年專注在內地拍電視劇的他最近推出新作《將夜2》，在劇中他飾演滿頭白髮的夫子威力無比非常有型，被網友瘋狂讚賞型英帥。特別有一幕他飛到天空上與巨龍決鬥的畫面，更令人看到不能自拔，甚至於被評魅力不輸男主角王鶴棣。

出道至今53年的鄭少秋過去出演的角色大部份都是英型帥，就好似《倚天屠龍記》的張無忌﹑《楚留香》的楚留香﹑《戲說乾隆》的乾隆等，都令一代人難以忘記，所以他有「香帥」﹑「大俠秋」之稱。但沒想到年紀較大的他仍然保養得宜，在劇集《將夜2》中的表現令人讚嘆。

鄭少秋在《將夜2》中飾演夫子。（《將夜2》微博圖片）

在《將夜2》中的他飾演夫子是一位舉世最強者，他知天命卻不屈於天命看盡人生百態，同時他亦是一位優秀的老師幫助學生寧缺（王鶴棣飾），助他成為唐國的守護者，負擔起拯救世間的責任。威力無比的他在《將夜2》中有一幕與巨龍決鬥的畫面非常有型，巨龍破壞人間秩序令許多人受傷，而此時鄭少秋就看不過去出山拯救世間，使出力量與巨龍決鬥。他手持巨刀漂浮在空中，整個人英氣不凡，猶如美國隊長似的給人英雄感覺。不少網友見到鄭少秋如此英型帥的畫面都大讚，想不到已達不惑之年的他可以如此有型，甚至於覺得不輸男主角王鶴棣，大家在微博留言道：「最喜歡夫子」﹑「夫子這麼好看」﹑「老了也依然帥」等，對他有讚無彈。

鄭少秋太型仔了。（影片截圖）

鄭少秋屠龍好似美國隊長。（影片截圖）

而鄭少秋活到不惑之年仍然英型帥不是沒有原因的，據指出他有獨特的保養方法。就是在睡前需要飲用煮過的一小匙紅酒，煮過的紅酒會將酒精去掉，如此一來可令心臟和腸胃都沒有負擔，當中的剩餘的成份更有助對骨骼、心臟﹑皮膚有良好的作用，所以他長期氣色俱佳的原因就是因為如此得來的。另外，他不食煙﹑不飲冰水（只飲溫水）﹑不過夜生活，心態上保持開心狀態﹑不工作的時候就堅持在家吃晚餐等，這一些都是他個人的養生之道，難怪他到72歲都依然英姿颯颯。

鄭少秋原來有個人一套保養方法的。（陳順禎攝）