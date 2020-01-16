【多圖】網民發現屯門娜娜一早有IG　一晚急增三千粉絲勁過恆指

要說到娜娜大家會想起誰？記者第一時間便想起在屯門公園街頭賣藝的娜娜，早幾個月前因為屯門很多居民不滿她和她的賣藝朋友們在屯門公園賣藝，原因是她們的表演太過意淫，令到風氣敗壞。除了意淫，更多的是不少長者沉迷她們的表演而瘋狂「課金」，令很多居民不滿，加上噪音問題，令居民上年發起「光復屯門」行動，勢必要將屯門公園回復寧靜環境。

唔知大家有冇現場睇過娜娜表演？

自「光復屯門」之後，娜娜與一眾朋友真的有撤出過屯門，亦沉靜了一段時間，有網民發現她們有轉場到中環賣藝。除了娜娜令到全城認識之外，另外一位肯定是Happy伯，這位伯伯當她們是女朋友般，去到那裡也跟著她們不斷「課金」，加上他的奇特舞姿，令Happy伯一夜成名。連處境喜劇《愛·回家之開心速遞》也曾經「抽水」，用了這些人物加插在劇中，不少觀眾看完覺得非常棒。

記者發現，昨日（15日）娜娜的IG突然被網民發現，雖然並未證實是否真的本人，但她Ig只發了15個帖，最舊的Post是在2015年時候，所以很大機會真的是她本人開設。但無論真假，亦無阻大家Follow她的心，短短一晚由1千多粉絲急升到現在現已有4千多粉絲，簡直升得快過恆指。

一晚就多咗3千粉絲，記者都想呀。（Ig：nananananana0125）

另外娜娜的IG雖然只發了15個帖子，不算多，但15個帖子發揮她在街頭表演的「一貫作風」，就是露出事業線，展示自己性感的一面。當然此舉亦令大部份網民不太接受，但Follow來當趣聞看亦無妨。未知娜娜開Ig後，Happy伯Follow咗呢位心目中女神未呢？

Um...娜娜Ig Post嘅相，大家有興趣就點擊去睇下佢究竟著成點啦！