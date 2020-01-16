57歲馬景濤靠婚禮騷搵食？　一曲穩袋33萬歌酬竟然係友情價

馬景濤以30萬友情價喺婚禮上大開金口。

於90年代憑《倚天屠龍記》、《再見艷陽天》而成為「師奶殺手」嘅馬景濤，近年雖然極少參與幕前演出，但仍不時有喺微博分享近況。日前，馬景濤應邀到湖北天門做婚禮表演嘉賓，更被網民拍下仍喺台上唱《倚天屠龍記》主題曲《刀劍如夢》嘅片段，有指馬景濤雖然只係唱得一首歌，但已穩袋30萬人仔。

一代男神現身,台下賓客係咁影相。

片段中，57歲嘅馬景濤看起來有點蒼老，但身形似乎保養得唔錯，唱歌時仲抱起獻花嘅小朋友帶動現場氣氛。被婚禮主持人稱為馬老師嘅佢，喺祝福一對新人時，提到楊姓新郎係自己好朋友。唔少網友睇完片段之後，都驚訝地表示原來30萬出場費已經係友情價，但亦有網友感慨表示昔日嘅男神，竟然要唱婚禮騷賺錢。

全盛時期嘅馬景濤。

台灣出身嘅馬景濤，早年成了瓊瑤作品嘅御用男主角，《倚天屠龍記》94年喺香港播出時，收視同世界盃足球賽事一樣咁高，令馬景濤成了「師奶殺手」。95年他接下亞視的《再見艷陽天》，劇中他本身戰死沙場，但最後因觀眾紛紛去信亞視，而令佢所飾演嘅「方賀生」一角翻生，與女主角陳秀雯重逢，情況極為罕見。

57歲嘅馬景濤…有少少蒼老。

早已移居內地嘅馬景濤，不時都會喺微博分享生活點滴。