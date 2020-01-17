Janice Man文詠珊榮升人妻四個月　「每個片段像是昨天發生」

Janice Man去年10月，同金融才俊吳啟楠（Carl）舉行婚禮。（IG：@janice_man）

眨下眼文詠珊（Janice Man）已經榮升吳太4個月，婚後佢無做少奶奶，選擇繼續演藝工作，正喺內地同林峯拍攝電影《倚天屠龍記》飾演趙敏。人在劇組同老公分隔兩地，Janice Man亦不時翻睇婚禮靚相一解想思之苦：「轉眼之間已過了四個月，但每個片段像是昨天發生似的。」

JM實現女士們夢想中嘅古堡婚禮。（IG：@janice_man）

Janice Man去年10月，同金融才俊吳啟楠（Carl），喺意大利米蘭Lake Como湖畔古堡Villa Erba舉行婚禮：「終於有時間整理一下婚禮的照片，轉眼之間已過了四個月，但每個片段像是昨天發生似的。還記得婚禮剛結束時，帶著莫名奇妙的失落感，因為籌備了大半年時間，每天都為著各種細節東奔西跑，投入程度真的有200分﹗」

為咗婚禮JM花咗唔少心力去盡善盡美。（IG：@janice_man）

一個圓滿婚禮並非一人獨力可以完成，Janice Man特別感激家人姐妹及婚禮團隊幫忙，當然唔少得枕邊人啦：「我最想答謝C先生，雖然他沒有參與太多婚禮上的事宜，但他總是擔當無聲支持的角色，在我身邊默默聆聽。你是我最好的朋友，最好的聆聽者，感恩上天給我們的緣分，下半生可以和你一起攜手走下去。為著我們的未來一起去努力！」