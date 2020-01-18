【多圖】活動PR搶鏡過星級嘉賓　王緒緒靚到獲封「台版波多野」

有「鄉民老婆」之稱的歌手吳卓源（Julia）日前在台北出席手機遊戲《天堂M》活動，更以性感「聖劍士」Cosplay造型示人，令不少粉絲忍不住變成「心心眼」。可是，會場內卻有一位美少女更耀眼，但她並非另一位星級嘉賓，而是負責協調各方的大會公關。

吳卓源日前以代言人身份出席手機遊戲活動，雖然以性感型格造型亮相，但卻被另一位美少女搶鏡。（Facebook/@Gamania.Lineage.M）

不少網友大讚這個美少女公關比主角搶眼，更有人指她令整個記者會失焦。（Instagram/@annabella00100）

其實這位美少女公關一早在網絡上闖出名堂，她便是在Instagram上有10萬多名粉絲追隨者的王緒緒（Anna）。雖然是普通打工仔，但她不時獲網站、傳媒報道，更試過有雜誌專訪，又獲「台版徐嬌」、「台版波多野結衣」等封號，非常犀利。

她之前接受訪問時便大談過擇偶條件，指自己鍾愛成熟、對感情和事業都專一的男士：「一般那種濃眉大眼的帥哥真的沒什麼興趣耶，身為天蠍座的我容易吃醋，所以如果男友太帥，我可能會很沒安全感，所以長相順眼就好。」而其實她間中也有在Instagram貼出和男友的合照，閃盲一班「單身狗」。

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