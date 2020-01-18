與高志森分手結束21年情　焦媛落淚表示：視佢為一世老師

焦媛同高志森拍拖21年，除咗係戀人亦係工作伙伴，多年來合作創造出無數經典舞台劇，可惜呢段感情終要畫上句號。焦媛接受傳媒訪問時表示，已經同高志森分手一年多，結束長達21年嘅戀情。

焦媛高志森相戀21年。（微博：@焦媛實驗劇團）

訪問中焦媛提起同高志森嘅關係時不禁落淚，佢指二人分手不涉及第三者，強調工作伙伴關係不變，亦視高志森為一世嘅老師。分手主因係隨住年齡增長想法有所改變，焦媛呢一刻希望搵到個思想同步嘅人。

焦媛同高志森原來已經分手一段時間。（微博：@焦媛實驗劇團）

現年43歲嘅焦媛就讀香港演藝學院時，因參與學校音樂劇演出認識高志森，後更獲對方邀請組成劇團，其後二人墮入愛河，但當時高志森並未公開宣布已離婚，焦媛被指係第三者。焦媛早幾年接受訪問時剖白：「當時外界傳我係『小三』，其實我同高生一齊嘅時候，佢已經同前妻離咗婚，只不過佢無特別對外公布，當時我都無特別唔開心，因為我知道佢對我好就得。我覺得兩個人係最艱難嘅時候，反而感情係最好。」

焦媛指分手不影響佢地日後繼續做工作伙伴。（微博：@焦媛實驗劇團）

多年來佢地在公在私都密不可分，焦媛指高志森無論喺事業或愛情上都教識自己好多，不反對演出情慾戲之餘，仲鼓勵佢要去到盡：「我之前挑戰演大膽嘅情慾戲，其實都係佢鼓勵我去試吓，佢仲同我講『千祈唔好就住，要做就一定要做到最好』，令我更放膽去演繹。」早幾年曾多次傳出高志森諗住迎娶拍拖多年嘅焦媛，2012年高志森更講話「我出年四月有期，會同焦媛旅行結婚。」估唔到最終傳出嘅係分訊而唔係婚訊。